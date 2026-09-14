Σε θρίλερ με μία μόλις έδρα διαφορά εξελίσσονται οι βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία, με το μπλοκ της Μαγκνταλένα Άντερσον να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής συμμαχίας του Ουλφ Κρίστερσον. Με το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει 175 από τις 349 έδρες του Riksdag, έναντι 174 της δεξιάς, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να ανακηρυχθεί επίσημα νικητής.

Από την πλευρά της η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή (13/9).

«Εμείς, οι σοσιαλδημοκράτες, είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», τόνισε η Μαγκνταλένα Άντερσον, απευθυνόμενη σε υποστηρικτές της.

Σύμφωνα με τη σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT, τα κόμματα συμμαχίας της Αριστεράς υπό τους σοσιαλδημοκράτες εξασφαλίζουν το 49,4% των ψήφων και 175 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς, στην εξουσία από 2022, 49,1% και 174 έδρες.

Η νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SVT, με περίπου το 89% των ψήφων καταμετρημένο, έδινε στο μπλοκ της αντιπολίτευσης πλεονέκτημα μίας έδρας, εκτιμώντας μάλιστα σε περίπου 90% την πιθανότητα να διατηρηθεί αυτή η κατανομή.

Η εκλογική αναμέτρηση θα κρίνει εάν ο Ουλφ Κρίστερσον θα εξασφαλίσει δεύτερη θητεία ή εάν η Μαγκνταλένα Άντερσον θα επιστρέψει στην πρωθυπουργία, τέσσερα χρόνια μετά την ήττα της το 2022.

Οι τελευταίες περίπου 20.000 ψήφοι, αλλά και οι ψήφοι που θα καταμετρηθούν αργότερα, μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα.

Ουλφ Κρίστερσον: «Δεν έχουμε ακόμη οριστικό νικητή»

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον εκτίμησε απόψε ότι στο ερώτημα ποιο θα είναι το χρώμα της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, και το αποτέλεσμά τους είναι ακόμη εξαιρετικά αμφίρροπο, η απάντηση «παραμένει ανοικτή».

«Δεν έχουμε ακόμη οριστικό νικητή. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό», είπε ο Ουλφ Κρίστερσον, τη στιγμή που ως τώρα, προκαταρκτικά αποτελέσματα πιστώνουν στη δική του συμμαχία 174 έδρες στην επόμενη Βουλή και 175 στη μέχρι σήμερα αντιπολιτευόμενη συμμαχία της Αριστεράς.

Μία έδρα θα κρίνει την επόμενη τετραετία

Το μόνο βέβαιο μετά την αγωνιώδη εκλογική νύχτα είναι ότι η Σουηδία παραμένει πολιτικά κομμένη στα δύο.

Με 349 έδρες στο Riksdag και τις 175 να αποτελούν το κρίσιμο όριο, μία και μοναδική έδρα μπορεί να καθορίσει την κατεύθυνση της χώρας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται, με τις εκλογικές αρχές να επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα της βραδιάς είναι προκαταρκτικά. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί, μεταξύ των οποίων και ψήφοι από το εξωτερικό, μπορεί να διατηρήσουν την αγωνία για ημέρες.

Ακόμη κι όταν οριστικοποιηθεί ποιο μπλοκ διαθέτει τις περισσότερες έδρες, το δυσκολότερο ερώτημα, ποιος μπορεί πραγματικά να σχηματίσει κυβέρνηση, θα παραμένει.