Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι στην Ιαπωνία για τις βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να προβλέπουν θρίαμβο για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της συντηρητικής πολιτικού Σανάε Τακαΐτσι, η οποία στις 21 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στη χώρα.

Το LDP φιλοδοξεί να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αριθμεί 465 έδρες.

Η παράταξη, η οποία κυβερνά σχεδόν αδιαλείπτως από το 1955, απώλεσε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του ιαπωνικού κοινοβουλίου στις εκλογές του 2024 και του 2025.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το LDP αναμένεται να εξασφαλίσει ακόμη και πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) – μαζί με τον εταίρο του, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας (Ishin) – στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα). Οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας δυσχεραίνουν την προσέλευση των ψηφοφόρων.

Η δημοτικότητα της 64χρονης Σανάε Τακαΐτσι κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα στις δημοσκοπήσεις. Μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, αιφνιδίασε την αντιπολίτευση προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές, με στόχο την εξασφάλιση αυτοδυναμίας.

Το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα (CDP) – το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης – και το Komeito (πρώην εταίρος του LDP) ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκρότησαν την Κεντρώα Μεταρρυθμιστική Συμμαχία (CRA). Ωστόσο, η έκβαση του εγχειρήματος προβλέπεται δυσοίωνη στις δημοσκοπήσεις, αφού αναμένεται να υποστεί σημαντικές απώλειες στις σημερινές εκλογές.

