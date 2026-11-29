Έκλεισαν στις 21:00 ώρα Ελλάδας οι κάλπες στην ηπειρωτική Ισπανία και τις Βαλεαρίδες Νήσους, έπειτα από μια εκλογική αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης. Η ψηφοφορία συνεχίζεται για μία ακόμη ώρα στις Κανάριες Νήσους (έως τις 22:00 ώρα Ελλάδας), οπότε και το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών θα αρχίσει να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τα πρώτα επίσημα προσωρινά αποτελέσματα.

Περισσότεροι από 38,6 εκατομμύρια Ισπανοί ψηφοφόροι κλήθηκαν να αναδείξουν τα 350 μέλη του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων, όπου απαιτούνται 176 έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία καθώς και 209 γερουσιαστές, σε πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά την κατάρρευση της κοινοβουλευτικής του στήριξης τον Οκτώβριο.

Live από τις εκλογές στην Ισπανία:

Ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης στις κάλπες

Το βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας είναι η πρωτοφανής κινητοποίηση του εκλογικού σώματος, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία:

Στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 Ελλάδας): Η συμμετοχή ανήλθε στο 45,74% , αυξημένη κατά 5,26 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του Ιουλίου του 2023 (40,48%).

Η συμμετοχή ανήλθε στο , αυξημένη κατά 5,26 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του Ιουλίου του 2023 (40,48%). Στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 Ελλάδας): Η προσέλευση εκτινάχθηκε στο 68,16% (πάνω από 24,29 εκατομμύρια ψηφοφόροι). Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 15 μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2023 (53,12%) και καταρρίπτει το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου του 1996 (63,4%).

Η προσέλευση εκτινάχθηκε στο (πάνω από 24,29 εκατομμύρια ψηφοφόροι). Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν από το αντίστοιχο του 2023 (53,12%) και καταρρίπτει το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου του 1996 (63,4%). Περιφέρειες-κλειδιά: Τη μεγαλύτερη άνοδο συμμετοχής κατέγραψαν η Μαδρίτη (περίπου +18 έως +19 μονάδες) και η Καταλονία (+18 έως +19 μονάδες), καθώς και οι αυτόνομες πόλεις Θέουτα (+21,5) και Μελίγια (+24,4).

Στα επιτελεία των κομμάτων επικρατεί έντονη νευρικότητα, καθώς η μαζική προσέλευση δημιουργεί συνθήκες υψηλής ρευστότητας ως προς το ποιο μπλοκ ευνοείται τελικά στις κρίσιμες μονοεδρικές και ολιγοεδρικές επαρχίες.

Εικόνες από τον κόσμο που πήγε να ψηφίσει:

Το σκηνικό των δημοσκοπήσεων

Το συντηρητικό κόμμα της ισπανικής αντιπολίτευσης το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox φαίνεται να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά τις σημερινές πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα, σύμφωνα με exit poll που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το κλείσιμο της κάλπης στην ηπειρωτική Ισπανία στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Το exit poll της εταιρείας Sigma Dos για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, που βασίστηκε σε 19.500 συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 13 και 28 Νοεμβρίου, προβλέπει ότι το PP θα κερδίσει από 131 έως 136 έδρες και το Vox από 44 έως 48, συγκεντρώνοντας συνολικά μεταξύ 175 και 184 εδρών.

Για την επίτευξη πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία αποτελείται από 350 έδρες, απαιτούνται 176 έδρες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προβλέπεται να κερδίσει 119-124 έδρες, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Broad Front» (Ευρύ Μέτωπο) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 10-11 έδρες.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστά από τις 22:00 ώρα Ελλάδας, οπότε και θα κλείσουν οι κάλπες στα Κανάρια Νησιά.

Το πολιτικό διακύβευμα και τα σενάρια διακυβέρνησης

Οι πρόωρες κάλπες προκηρύχθηκαν έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας, κατά την οποία η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ αδυνατούσε να εγκρίνει κρατικό προϋπολογισμό και βρέθηκε αντιμέτωπη με το «ναι» του καταλανικού κόμματος Junts στην καταψήφιση του νομοσχεδίου για τη στεγαστική κρίση, σκάνδαλα διαφθοράς («υπόθεση Koldo»), αλλά και έντονη φθορά από τις βλάβες στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το μεγάλο μπλακ άουτ του 2025.

Το κεντρικό ερώτημα της αποψινής βραδιάς είναι εάν η Δεξιά (PP + Vox) θα καταφέρει να συγκεντρώσει τις 176 έδρες της απόλυτης πλειοψηφίας, κάτι που τα περισσότερα προεκλογικά μοντέλα θεωρούσαν πιθανό, ή εάν η ιστορική προσέλευση των ψηφοφόρων θα ανατρέψει τους συσχετισμούς, οδηγώντας σε νέο αδιέξοδο ή σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με τα περιφερειακά κόμματα.