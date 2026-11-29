Οι ψηφοφόροι στην Ισπανία ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στην είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση της χώρας, μισό αιώνα μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο.

Έπειτα από μια σκληρή προεκλογική εκστρατεία, που επικεντρώθηκε κυρίως στη στέγαση και τη μετανάστευση, οι πρόωρες εκλογές της Κυριακής φέρνουν αντιμέτωπες δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αποτιμήσεις της οκταετούς παραμονής στην εξουσία του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η μία υποστηρίζει ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε προπύργιο κοινωνικής προόδου και μοχλό οικονομικής ανάπτυξης σε μια σε μεγάλο βαθμό στάσιμη Ευρώπη. Η άλλη, την οποία υιοθετούν οι συντηρητικοί της αντιπολίτευσης και η ακροδεξιά, υποστηρίζει ότι η Ισπανία χρειάζεται μια βαθιά αλλαγή έπειτα από χρόνια φερόμενης διαφθοράς και καιροσκοπισμού.

«Οι εκλογές έχουν τεθεί σε δημοψηφισματικούς όρους, ως ψήφος υπέρ ή κατά της ηγεσίας του Πέδρο Σάντσεθ», δήλωσε στο Al Jazeera ο Άλβαρο Σάντσεθ-Γκαρθία, πολιτικός επιστήμονας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Πολιτικών και Συνταγματικών Μελετών της Ισπανίας. Σε μια τόσο πολωμένη εκστρατεία, ανέφερε, οι ψηφοφόροι που αλλάζουν κόμμα τείνουν να παραμένουν εντός του ίδιου ιδεολογικού μπλοκ, με ελάχιστους να μετακινούνται από την αριστερά προς τη δεξιά ή αντίστροφα.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Σάντσεθ

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στοχεύει σήμερα σε άλλη μια εκλογική ανατροπή, φιλοδοξώντας να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί και μπορεί να φθάσει στην εξουσία με τη στήριξη το ακροδεξιού Vox.

Αν το ακροδεξιό κόμμα Vox αναδειχθεί σε κυβερνητικό εταίρο, τότε θα είναι η πρώτη φορά από τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, το 1975, που ακροδεξιό κόμμα θα βρεθεί στην εξουσία στην Ισπανία.

Μια πολιτική αλλαγή στην Ισπανία θα ενίσχυε την άνοδο των συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη, όπου ο σοσιαλιστής Σάντσεθ έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο ηχηρές φωνές της αριστεράς, εκφράζοντας τακτικά την υποστήριξή του στον παλαιστινιακό αγώνα ή αντιτιθέμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων εκλογών στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες: μεταξύ αυτών οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές εκλογές σε Πολωνία και Ιταλία.

Ύστερα από περισσότερα από οκτώ χρόνια στο τιμόνι μιας από τις λίγες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που κυβερνώνται από την κεντροαριστερά, ο Σάντσεθ βρίσκεται αποδυναμωμένος από σκάνδαλα διαφθοράς που αγγίζουν το περιβάλλον του και από τη δυσαρέσκεια που συνδέεται με τη στεγαστική κρίση.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, έστω κι αν τελικά χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox για να κυβερνήσει.

Ο 54χρονος Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές καθώς αντιμετώπιζε ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες να περάσει τις μεταρρυθμίσεις του από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

«Φυσικά και είναι δυνατό, θα τα καταφέρουμε ξανά», διεμήνυσε την Παρασκευή ο Σάντσεθ σε χιλιάδες υποστηρικτές του στη Μαδρίτη. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο σοσιαλιστής ηγέτης εστίασε στην οικονομική ανάπτυξη και στις κοινωνικές κατακτήσεις, προειδοποιώντας παράλληλα για «οπισθοδρόμηση» σε περίπτωση που η δεξιά επιστρέψει στην εξουσία.

Ωστόσο, η στεγαστική κρίση έχει επισκιάσει τις επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας, της οποίας η ανάπτυξη ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δικαστικές έρευνες, που στοχεύουν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, και δύο σιδηροδρομικές τραγωδίες έχουν πυροδοτήσει αμφισβητήσεις σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο – οι περισσότεροι από τους οποίους απελάθηκαν ή αποχώρησαν – και η κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τα Κανάρια Νησιά έχουν φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της μετανάστευσης.

Ο βασικός αντίπαλος του Σάντσεθ, ο 65χρονος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό ευελπιστεί πως θα καταφέρει αυτήν τη φορά να αναλάβει την εξουσία. Παρότι είχε κερδίσει τις εκλογές τον Ιούλιο του 2023, δεν κατάφερε στη συνέχεια να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη για να κυβερνήσει.

Οι σοσιαλιστές (PSOE) του Σάντσεθ, οι οποίοι είχαν έρθει δεύτεροι στις εκλογές, κατάφεραν τότε να παραμείνουν στην εξουσία συμμαχώντας με τους καταλανούς εθνικιστές του Junts

Αυτήν τη φορά, όμως, η άνοδος του Vox θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και να δώσει στον Φεϊχό τις ψήφους που του έλειψαν πριν από τριάμισι χρόνια.

«Αυτή τη φορά, ναι!»

Υπό την ηγεσία του Σαντιάγο Αμπασκάλ, το ακροδεξιό κόμμα Vox κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και την εναντίωση στη μαζική είσοδο μεταναστών, αυξάνοντας τα ποσοστά του ιδίως μεταξύ των νέων.

«Αυτή τη φορά, ναι! Θα τα καταφέρουμε! Όχι απλώς να κερδίσουμε, αλλά και να κυβερνήσουμε», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) Φεϊχό κατά την τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση την Παρασκευή στη Σεβίλλη.

Το Vox τάσσεται υπέρ μιας σκληρής στάσης στο μεταναστευτικό, της κατάργησης αρκετών νόμων για την ισότητα και της επιστροφής αρμοδιοτήτων στην κεντρική διοίκηση.

Σε μια χώρα όπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, το κόμμα του Αμπασκάλ – πρώην στελέχους του PP – έχει αναγάγει την καταπολέμηση της μετανάστευσης σε προτεραιότητα, συνδέοντάς την με την ανασφάλεια, τη στεγαστική κρίση και την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αντιθέτως, ο Σάντσεθ επισημαίνει τη συμβολή των μεταναστών στην ευημερία μιας χώρας της οποίας ο πληθυσμός γερνά ολοένα και περισσότερο. Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Ισπανία από το 2022 καλύπτονται από μετανάστες.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις;

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) θα κερδίσει τις περισσότερες έδρες, αλλά θα χρειαστεί το ακροδεξιό κόμμα Vox, που προβλέπεται να τερματίσει τρίτο για να εξασφαλίσει τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο 350μελές Κογκρέσο των Αντιπροσώπων. Οι περισσότερες έρευνες εκτιμούν ότι το PP και το Vox θα φτάσουν μαζί αυτόν τον αριθμό, δίνοντας στον ηγέτη του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δρόμο προς την εξουσία είτε μέσω κυβέρνησης συνασπισμού είτε μέσω κυβέρνησης μειοψηφίας με τη στήριξη του Vox στο κοινοβούλιο.

Σάντσεθ: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χάσουμε»

Παρά τις δυσμενείς προβλέψεις, ο Σάντσεθ έχει εκφράσει την αισιοδοξία ότι οι αριστεροί ψηφοφόροι θα κινητοποιηθούν μαζικά την ημέρα των εκλογών για να αποτρέψουν μια άνοδο της δεξιάς. Το 2023, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) είχε τερματίσει δεύτερο, ωστόσο ο Σάντσεθ εξασφάλισε νέα θητεία με τη στήριξη κομμάτων στα αριστερά του, καθώς και καταλανικών και βασκικών σχηματισμών.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χάσουμε», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Παρασκευή, προτού απευθυνθεί σε υποστηρικτές του στην τελική του προεκλογική συγκέντρωση στην πρωτεύουσα, Μαδρίτη: «Αυτές οι εκλογές αφορούν ένα και μόνο πράγμα: αν η Ισπανία θα προχωρήσει μπροστά ή θα γυρίσει πίσω».

Στην εξουσία από το 2018, ο Σάντσεθ υποστηρίζει ότι η Ισπανία δεν βρισκόταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση, επισημαίνοντας τη δυναμική της οικονομίας της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,6% για την Ισπανία φέτος, έναντι 1,2% για την Ευρωζώνη.

Ο Σάντσεθ έχει αναδειχθεί σε δημοφιλή φυσιογνωμία μεταξύ των Ευρωπαίων προοδευτικών, σε μια περίοδο ευρύτερης στροφής προς τη δεξιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 54χρονος έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητούσαν άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα γενοκτονία.

Ωστόσο, στο εσωτερικό δεν τον βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. «Στο εξωτερικό νομίζουν ότι είναι ήρωας, αλλά όχι εδώ», δήλωσε η Ισαμπέλ Λαμπαγιέν, επί χρόνια ψηφοφόρος του PP. «Πώς είναι δυνατόν να μας επαινούν στο εξωτερικό, αλλά οι πολίτες [στην Ισπανία] να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα σπίτι, τα τρόφιμα ή να κλείνουν ραντεβού με γιατρό σε μήνες αντί για ημέρες;» διερωτήθηκε η 64χρονη. «Έχουμε πρόβλημα».

Το στεγαστικό ήταν εξάλλου και ο λόγος που επισπεύσθηκαν οι εκλογές. Ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, αφού το κοινοβούλιο απέρριψε δύο μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών, έπειτα από διαδηλώσεις για το υψηλό κόστος στέγασης και τις εξώσεις.

Οι αντίπαλοί του υποστηρίζουν ότι οι εμφανίσεις του Σάντσεθ στη διεθνή σκηνή δεν έχουν μεταφραστεί σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες στην Ισπανία. «Το ΑΕΠ δεν τρώγεται», είπε ο Φεϊχόο στον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης την περασμένη εβδομάδα.

Επικριτές του αναφέρουν επίσης ότι οι οικονομικοί δείκτες ενδέχεται πράγματι να έχουν βελτιωθεί, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση ξένου εργατικού δυναμικού, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε, αλλά οι μέσοι μισθοί παρέμειναν στάσιμοι και οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, καθώς οι κάτοικοι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια από τότε που το PSOE ανέλαβε την εξουσία το 2018.

Η φήμη του Σάντσεθ έχει πληγεί επίσης από υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν το στενό του περιβάλλον και την οικογένειά του, από τη διαχείριση μιας μεταναστευτικής κρίσης στον βορειοαφρικανικό θύλακα της Θέουτα νωρίτερα φέτος, καθώς και από δύο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, τα οποία έδωσαν στην αντιπολίτευση πυρομαχικά για να επιτεθεί στην κυβέρνηση ότι προΐσταται ενός αποτυχημένου κράτους που χρειάζεται επειγόντως διόρθωση.

Πήρε προβάδισμα το ακροδεξιό Vox

Όλα αυτά έχουν δώσει ώθηση στο Vox, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ανερχόμενη πολιτική δύναμη. Με προεκλογική πλατφόρμα την παροχή «εθνικής προτεραιότητας» στους Ισπανούς, ένα σύστημα που θα δημιουργούσε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, στην οποία οι Ισπανοί υπήκοοι θα είχαν καλύτερη πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα, και την απαγόρευση μαζικών νομιμοποιήσεων μεταναστών, το ακροδεξιό κόμμα προβλέπεται να καταγράψει τα μεγαλύτερα κέρδη σε σύγκριση με τα άλλα μεγάλα κόμματα. Το 2023 είχε εξασφαλίσει 33 από τις 350 έδρες στο Κογκρέσο, τώρα αναμένεται να τις διπλασιάσει, συγκεντρώνοντας περίπου το 18% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο.

«Μας κυβερνά μια εγκληματική μαφία, με επικεφαλής ένα αδίστακτο αφεντικό που δεν γνωρίζει όρια όταν πρόκειται για ψέματα», δήλωσε ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, στους υποστηρικτές του στην τελευταία του συγκέντρωση την Παρασκευή, μέσα σε μια αρένα ταυρομαχιών στη Βαλένθια.

Οι βασικοί υποψήφιοι και τα κόμματά τους

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία, η μάχη για τις 176 έδρες που εξασφαλίζουν αυτοδυναμία στο 350μελές Κογκρέσο των Αντιπροσώπων επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς εθνικούς πολιτικούς σχηματισμούς.

Λαϊκό Κόμμα (PP) – Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο

Το συντηρητικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με τον Φεϊχόο στο τιμόνι από το 2022. Παρότι το 2023 κέρδισε τις περισσότερες έδρες χωρίς να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, φέτος διεκδικεί την εξουσία με αιχμή τη μείωση της φορολογίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Vox εφόσον το επιβάλουν οι εκλογικοί συσχετισμοί.

Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) – Πέδρο Σάντσεθ

Στην πρωθυπουργία από το 2018, ο Σάντσεθ διεκδικεί νέα θητεία προβάλλοντας τις ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις της Ισπανίας και τις κοινωνικές του πολιτικές. Υπό την πίεση της στεγαστικής κρίσης και ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς στο περιβάλλον του, θέτει τις εκλογές ως δίλημμα ανάμεσα στη συνέχιση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και σε μια στροφή προς τη δεξιά και την ακροδεξιά.

Vox – Σαντιάγο Αμπασκάλ

Το ακροδεξιό κόμμα που συνίδρυσε ο Αμπασκάλ το 2014 καταγράφει σημαντική άνοδο ως τρίτη πολιτική δύναμη. Με σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, προτάσεις για φοροελαφρύνσεις και μετωπική αντιπαράθεση με τους Καταλανούς και Βάσκους αυτονομιστές, φιλοδοξεί να καθορίσει την κατεύθυνση της επόμενης κυβέρνησης.

Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio) – Άντα Κολάου

Η νέα ενιαία συμμαχία της Αριστεράς που αντικατέστησε το Sumar (ενώνοντας μεταξύ άλλων τα Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid και Comuns) κατεβαίνει με επικεφαλής την πρώην δήμαρχο της Βαρκελώνης. Επικεντρώνει την εκστρατεία της στη ρύθμιση των ενοικίων, το δικαίωμα στη στέγαση και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

To Λαϊκό Κόμμα προτιμά να κυβερνήσει μόνο του

Ο Φεϊχόο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα προτιμούσε το PP να κυβερνήσει μόνο του, με τη στήριξη του Vox στο κοινοβούλιο, παρά να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους αριθμούς: εάν το ακροδεξιό κόμμα σημειώσει σημαντικά κέρδη, θα διαθέτει ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί σε οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Η Γιολάντα Ρομάν, παγκόσμια διευθύντρια δημοσίων υποθέσεων στην εταιρεία ATREVIA, δήλωσε ότι η προοπτική ενός συνασπισμού PP–Vox φαίνεται να τρομάζει λιγότερο τους ψηφοφόρους σε σχέση με το 2023. Αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει τους Σοσιαλιστές να συσπειρώσουν ψηφοφόρους προειδοποιώντας για την είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. «Βλέπω λιγότερο φόβο», είπε, «ή ίσως έχουμε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι αυτό συμβαίνει».

Σημειώνεται πως τα δύο κόμματα συγκυβερνούν ήδη σε τέσσερις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προπυργίου των Σοσιαλιστών στην Ανδαλουσία. Κρίνοντας από όσα απαίτησε το Vox από το PP στις περιφερειακές διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Σάντσεθ-Γκαρθία, ένα ισχυρό αποτέλεσμα την Κυριακή θα μπορούσε να το ενθαρρύνει να ζητήσει κρίσιμα υπουργεία.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 09:00 τοπική ώρα (08:00 GMT) και θα κλείσουν στις 20:00 (19:00 GMT). Τα επίσημα προσωρινά αποτελέσματα θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά αμέσως, με τη συνολική εικόνα να αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει πριν από τα μεσάνυχτα.