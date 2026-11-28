Περίπου 39 εκατομμύρια Ισπανοί προσέρχονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις κάλπες για τις πέμπτες γενικές εκλογές μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία.

Με τη στεγαστική κρίση να πυροδοτεί την πρόωρη προσφυγή και τις δημοσκοπήσεις να φέρνουν τη Δεξιά σε τροχιά εξουσίας, το εκλογικό αποτέλεσμα απειλεί να τερματίσει την οκταετία του Πέδρο Σάντσεθ και να ανοίξει για πρώτη φορά από το 1975 τον δρόμο της συγκυβέρνησης στο ακροδεξιό Vox.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός αποφάσισε να ρίξει το ζάρι των πρόωρων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας χρειάζεται ισχυρότερη κοινοβουλευτική νομιμοποίηση για να προχωρήσει τις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, μπαίνει στη μάχη από θέση αδυναμίας, στην πιο απαιτητική αναμέτρηση της πολιτικής του διαδρομής.

Μια ενδεχόμενη ήττα του δεν θα άλλαζε μόνο τον εσωτερικό χάρτη της χώρας, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα έπεφτε η τελευταία αριστερή κυβέρνηση ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ από το τραπέζι των ηγετών θα αποχωρούσε ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δημοσκοπήσεις και ο παράγοντας Vox

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν στις 23 Νοεμβρίου, την καταληκτική ημέρα που επιτρέπει η ισπανική νομοθεσία, δίνουν καθαρό προβάδισμα στο κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό. Στη Βουλή των 350 εδρών, το Λαϊκό Κόμμα εκτιμάται ότι θα λάβει από 132 έως 139 έδρες, αφήνοντας πίσω τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ με 107 έως 114 έδρες. Αν και η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστη, ο Φεϊχό μπορεί να συγκροτήσει σταθερή πλειοψηφία με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox, το οποίο κινείται μεταξύ 58 και 64 εδρών.

Μια τέτοια σύμπραξη θα αποτελούσε ιστορική τομή, καθώς θα έφερνε την ισπανική Ακροδεξιά σε εθνικό κυβερνητικό ρόλο για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975. Παρότι τα δύο κόμματα αποφεύγουν να δεσμευτούν επίσημα για συγκυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο, το μοντέλο συνεργασίας τους δοκιμάζεται ήδη στην πράξη, καθώς μοιράζονται την εξουσία στην Ανδαλουσία, την Αραγονία, την Καστίλλη – Λεόν και την Εξτρεμαδούρα, ενώ διατηρούν προγραμματικές συμφωνίες στήριξης και στην Κοινότητα της Βαλένθια.

Στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο ελπίζουν σε μια ύστατη κινητοποίηση των ψηφοφόρων, αντίστοιχη με εκείνη του 2023, όταν ο Σάντσεθ διέψευσε τα προγνωστικά και παρέμεινε στην εξουσία μέσω σύνθετων συμμαχιών με περισσότερα από οκτώ κόμματα. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και η πρωτιά δεν εγγυάται την παραμονή του στη Μαδρίτη. Ο κατακερματισμός των κομμάτων στα αριστερά του, τα οποία απέτυχαν να συγκροτήσουν κοινά ψηφοδέλτια, τιμωρείται αυστηρά από το ισπανικό εκλογικό σύστημα, ιδίως στις λιγότερο πολυπληθείς επαρχίες, περιορίζοντας δραματικά τα περιθώρια σχηματισμού προοδευτικής πλειοψηφίας.

Από τη στεγαστική οργή στη φθορά της οκταετίας

Η αφορμή για τις εκλογές δόθηκε τον Οκτώβριο, όταν το κοινοβούλιο καταψήφισε το πακέτο έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για το κόστος στέγασης. Η πρωτοβουλία είχε ακολουθήσει μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με την κοινωνική οργή να ξεχειλίζει μετά τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη, αμέσως μετά την έξωσή της επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο αυξημένο ενοίκιο. Παρότι ο Σάντσεθ επιχειρεί να χρεώσει το αδιέξοδο στην αντιπολίτευση, ύστερα από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης δυσκολεύεται να πείσει τους πολίτες ότι δεν φέρει μερίδιο ευθύνης για ένα πρόβλημα που αποτελεί σύμβολο των ανισοτήτων και της ακρίβειας.

Η πολιτική φθορά του πρωθυπουργού είναι συσσωρευμένη. Από το 2018, κυβερνώντας χωρίς σταθερή πλειοψηφία, κλήθηκε να διαχειριστεί την πανδημία, τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια και την πρωτοφανή διακοπή ρεύματος του περασμένου έτους. Η θητεία που ξεκίνησε το 2023 και κανονικά θα έληγε το 2027 αποδείχθηκε εξαιρετικά ταραχώδης, χωρίς να καταφέρει η κυβέρνηση να περάσει ούτε έναν προϋπολογισμό, εν μέσω υποθέσεων διαφθοράς που άγγιξαν το κόμμα και την οικογένεια του πρωθυπουργού.

Το καλοκαίρι, η άφιξη περίπου 80.000 μεταναστών χωρίς έγγραφα από το Μαρόκο στη Θέουτα όξυνε περαιτέρω το κλίμα, ενώ το τελειωτικό πλήγμα ήρθε στα τέλη Οκτωβρίου με το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της τελευταίας δεκαετίας, που κόστισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους. Η τραγωδία αυτή, η οποία ήρθε να προστεθεί σε άλλη σύγκρουση τρένων με 46 νεκρούς τον Ιανουάριο, ανέδειξε τη φθορά των υποδομών και οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών και στενού συμμάχου του Σάντσεθ, Όσκαρ Πουέντε.

Εντυπωσιακή παραμένει, ωστόσο, η αντίφαση με τα μακροοικονομικά μεγέθη. Η Ισπανία καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης, με το χρέος και το έλλειμμα υπό έλεγχο και την ανεργία στο χαμηλότερο σημείο από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και κυρίως οι νεότεροι, δηλώνουν ότι η ευημερία των αριθμών δεν έχει φτάσει στην καθημερινότητά τους.

Η σύγκρουση για στέγη, μετανάστευση και φόρους

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο στρατοπέδων αποτυπώνεται καθαρά στα κεντρικά εσωτερικά ζητήματα. Στο μέτωπο της στέγασης, οι Σοσιαλιστές επαναφέρουν τη φιλοσοφία του απορριφθέντος πακέτου, το οποίο προέβλεπε πάγωμα ενοικίων, συμβάσεις αορίστου χρόνου, απαγόρευση εξώσεων για ευάλωτους και ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεσμευόμενοι παράλληλα να διαθέτουν ετησίως το 1% του ΑΕΠ για δημόσιες και προστατευόμενες κατοικίες.

Στον αντίποδα, το Λαϊκό Κόμμα προτείνει την κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών μέσω αξιοποίησης δημόσιας και ιδιωτικής γης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ενώ το Vox απαιτεί την επείγουσα ανέγερση προστατευόμενων κατοικιών αποκλειστικά «για τις ισπανικές οικογένειες».

Έντονη είναι η αντιπαράθεση και στο μεταναστευτικό. Η φιλελεύθερη προσέγγιση του Σάντσεθ, η οποία τόνωσε την οικονομία αλλά προκάλεσε τριβές, κορυφώθηκε με την απόφαση νομιμοποίησης ενός εκατομμυρίου εργαζομένων χωρίς έγγραφα. Το Λαϊκό Κόμμα επιτέθηκε σφοδρά στην κίνηση αυτή και σκλήρυνε τη ρητορική του για να συγκρατήσει διαρροές προς το Vox, το οποίο ζητά απευθείας απελάσεις.

Αντίστοιχο χάσμα υπάρχει και στη φορολογική πολιτική. Ο Φεϊχό υπόσχεται γενναίες μειώσεις φόρων στο εισόδημα, την κατανάλωση και τις επενδύσεις, καθώς και κατάργηση του μεταπανδημικού φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών.

Αντιθέτως, ο Σάντσεθ θέλει να παρατείνει τη φορολόγηση των τραπεζών για να χρηματοδοτήσει στεγαστικές πολιτικές και προτείνει νέο φόρο πλούτου για περιουσίες που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ενέργεια, Πεκίνο και το μέτωπο με τον Τραμπ για την άμυνα

Οι εκλογές κρίνουν και τη στρατηγική πυξίδα της χώρας. Στον ενεργειακό τομέα, οι Σοσιαλιστές επιμένουν στη σταδιακή απόσυρση των επτά πυρηνικών αντιδραστήρων έως το 2035 και στον στόχο του 81% ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030. Το Λαϊκό Κόμμα, αν αναλάβει την εξουσία, προτίθεται να στηρίξει την πυρηνική ενέργεια χωρίς να προκρίνει μία μόνο τεχνολογία, ενώ το Vox αντιτίθεται στην «ανεξέλεγκτη» εγκατάσταση μεγάλων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτική γη και περιοχές φυσικής κληρονομιάς.

Στη διεθνή σκηνή, ο Σάντσεθ έχει διαφοροποιηθεί από την ευρωπαϊκή τάση προστατευτισμού απέναντι στην Κίνα, πυκνώνοντας τις επισκέψεις του στο Πεκίνο με το επιχείρημα ότι η ΕΕ δεν αντέχει έναν εμπορικό πόλεμο, την ώρα που το Λαϊκό Κόμμα προκρίνει σκληρότερη εμπορική γραμμή. Ακόμη πιο οξεία είναι η απόσταση στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών και των σχέσεων με την Ουάσινγκτον.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει συγκρουστεί ανοιχτά με τον Ντόναλντ Τραμπ για το μεταναστευτικό, τον πόλεμο στο Ιράν και τη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ αρνείται να συμμορφωθεί με τον στόχο του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα που έθεσε πέρυσι το ΝΑΤΟ υπό αμερικανική πίεση, θέτοντας ως ανώτατο όριο το 2,1%. Ο Φεϊχό επικρίνει αυτή τη στάση και δεσμεύεται να εξοπλίσει επαρκώς τη χώρα και να τηρήσει με διαφάνεια τις συμμαχικές υποχρεώσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένο ποσοστό δαπανών.

Πώς ψηφίζει η Ισπανία και πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Την Κυριακή οι ψηφοφόροι αναδεικνύουν τα μέλη και των δύο σωμάτων του ισπανικού κοινοβουλίου, των Cortes Generales. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί το κέντρο βάρους, καθώς ψηφίζει τους νόμους, μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση και εκλέγει τον πρωθυπουργό. Οι 350 βουλευτές της εκλέγονται σε 50 επαρχίες και στις δύο αυτόνομες πόλεις της Βόρειας Αφρικής, τη Θέουτα και τη Μελίγια, με τον υποψήφιο πρωθυπουργό να χρειάζεται τουλάχιστον 176 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.

Παράλληλα, στη Γερουσία εκλέγονται απευθείας περίπου 209 γερουσιαστές, τέσσερις ανά επαρχία της ηπειρωτικής χώρας συν τους εκπροσώπους των νησιών και των αφρικανικών θυλάκων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από τα περιφερειακά κοινοβούλια. Η Γερουσία έχει δευτερεύοντα νομοθετικό ρόλο, εκπροσωπεί τις περιφέρειες και συμμετέχει σε συνταγματικές αναθεωρήσεις και στον διορισμό δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ τοπική ώρα, με το υπουργείο Εσωτερικών να δημοσιοποιεί στοιχεία συμμετοχής στις 2 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα. Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία ξεκινά η καταμέτρηση για τη Βουλή, ενώ τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, αντί για παραδοσιακά exit polls, θα μεταδώσουν τα πιο πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα που διαθέτουν.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται στις 9 το βράδυ ώρα ηπειρωτικής Ισπανίας, δηλαδή στις 8 στα Κανάρια Νησιά και στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Καθώς η διαδικασία εξελίσσεται ταχύτατα, ο νικητής της βραδιάς συνήθως ξεκαθαρίζει μέσα σε λίγες ώρες, προτού ξεκινήσει η οριστική καταμέτρηση από τις επαρχιακές επιτροπές τρεις ημέρες αργότερα και επικυρωθούν τα τελικά αποτελέσματα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.