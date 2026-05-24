Στη δημοσιότητα δόθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (24/5), τα exit poll για τις κυπριακές εκλογές.

Σύμφωνα με αυτά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) έρχεται πρώτος στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το exit poll του κυπριακού Alpha, ο ΔΗ.ΣΥ συγκεντρώνει από 26,2% έως 30,2%.

Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 23,7% έως 27,7%.

Στην τρίτη θέση καταγράφεται το ΕΛΑΜ με ποσοστά 10,8% – 14,8%.

Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 6,5% – 9,5%.

Το κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου φαίνεται να κατατάσσεται πέμπτο, με ποσοστό από 4,4% έως 7,4%.

