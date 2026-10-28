Οι δυο κυριότερες παρατάξεις που αναμετρήθηκαν χθες Τρίτη (27/10) στις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ δίνουν μάχη στήθος με στήθος, σύμφωνα με τις ως τώρα εκτιμήσεις, με το ελαφρύ προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς στρατόπεδο, ανάμεσα στον συνασπισμό της δεξιάς και της άκρας δεξιάς του κυβερνώντος κόμματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αντιπολιτευόμενου κεντρώου μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, το οποίο θεωρείται πως έχει καλύτερες πιθανότητες να αναζητήσει και να βρει νέους εταίρους, ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση στη χώρα.

Με τον κεντρώο συνασπισμό του Γκάντι Άιζενκοτ να υπολογίζεται πως θα εξασφαλίσει 52 έδρες και αυτόν της δεξιάς και της άκρας δεξιάς υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου 50, ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά βρίσκεται κοντά στον μαγικό αριθμό των 61 εδρών, ή αλλιώς την πλειοψηφία στην Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή των 120 εδρών.

Οδηγούμαστε λοιπόν στο απόλυτο εκλογικό θρίλερ για το Ισραήλ, καθώς οι τελευταίες εκτιμήσεις των exit polls δεν αναδεικνύουν ξεκάθαρο νικητή που να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, με τις 61 έδρες να αποτελούν το όριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η νεότερη επικαιροποίηση του exit poll από τον δημοσκόπο Μάνο Γκέβα του Channel 12 και το ινστιτούτο Midgam δείχνουν προβάδισμα του Νετανιάχου με 52 έδρες. Αντίθετα το μπλοκ Άιζενκοτ υποχωρεί στις 49 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν 19. Είναι η πρώτη φορά στην εκλογική βραδιά, που ο νυν πρωθυπουργός αποκτά σαφές προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης στη συγκεκριμένη μέτρηση, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η κατανομή των εδρών ανά συνασπισμό σύμφωνα με το Channel 12

Μπλοκ Νετανιάχου: 52 έδρες

Μπλοκ Άιζενκοτ (Μπλοκ της Αλλαγής / Σιωνιστική Αντιπολίτευση): 49 έδρες

Αραβικά κόμματα (Hadash-Ta’al / Κοινή Λίστα & Ra’am): 19 έδρες

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις των Channel 13 και Kan 11

Παράλληλα ισοπαλία 51-51 μεταξύ Νετανιάχου και αντιπολίτευσης καταγράφουν οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις των Channel 13 και Kan 11, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα του αντιπολιτευτικού στρατοπέδου με 52 έναντι 50 εδρών.

Σύμφωνα και με τις δύο μετρήσεις, ρυθμιστές του τελικού αποτελέσματος θα είναι τα αραβικά κόμματα που προβλέπεται να συγκεντρώσουν 18 έδρες . Η Κοινή Λίστα συγκεντρώνει 11 έδρες και το Ra’am 7, καθιστώντας τη στάση τους καθοριστική για τους μετεκλογικούς συσχετισμούς.

Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πρώτο κόμμα, ενισχυμένο στις 27 έδρες από 25 σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις. Το Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται με 22 έδρες στο Channel 13.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το Channel 14, το οποίο προβλέπει αυτοδύναμη πλειοψηφία 62 εδρών για το μπλοκ Νετανιάχου. Η συγκεκριμένη μέτρηση δίνει 31 έδρες στο Λικούντ και δέκα στο θρησκευτικό κόμμα Shas.

Κλειδί της ανατροπής στο Channel 14 είναι το κόμμα του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, Yisrael Beiteinu, το οποίο, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εκτίμηση, υποχωρεί κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25%. Η πιθανή απουσία του από την Κνεσέτ αλλάζει την κατανομή των εδρών.

Ιστορικά υψηλή συμμετοχή, στο 77,7%, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Πρόκειται για αύξηση 7,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 70,6% των εκλογών του 2022, χωρίς να είναι ακόμη σαφές ποιο στρατόπεδο ωφελήθηκε.

Άνοιγμα των υπερορθόδοξων κομμάτων προς τον Άιζενκοτ καταγράφεται στο μετεκλογικό παρασκήνιο. Πηγή του Shas αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, υπό προϋποθέσεις για τη διανομή υπουργείων και τη νομοθεσία περί στράτευσης των υπερορθοδόξων.

Η καταμέτρηση των πραγματικών ψήφων αποτελεί πλέον το καθοριστικό στάδιο, καθώς τα exit polls έχουν διαψευστεί και στο παρελθόν. Οι 120 έδρες της Κνεσέτ θα καθορίσουν τις δυνατότητες σχηματισμού συνασπισμού, με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης να ενδέχεται να απαιτήσει ημέρες.

Επίσης ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου, καθώς ακόμη και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορεί να ακολουθήσουν εβδομάδες ή μήνες διαπραγματεύσεων. Η πρωτιά ενός κόμματος δεν εξασφαλίζει τη διακυβέρνηση, αφού καμία παράταξη δεν έχει κατακτήσει μόνη της την απόλυτη πλειοψηφία στην ιστορία του Ισραήλ.

Ο Άιζενκοτ θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση, όχι νέες εκλογές

Ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, η συμμαχία του οποίου κατά ορισμένες εκτιμήσεις έχει βραχύ προβάδισμα έναντι του πολιτικού στρατοπέδου του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη πως έχει σκοπό να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας κι εναντιώθηκε στο ενδεχόμενο νέας καταφυγής στις κάλπες.

Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Τελ Αβίβ, απηύθυνε ταυτόχρονα μήνυμα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου –ο οποίος δεν έχει εκφραστεί ακόμη για το αποτέλεσμα–, τονίζοντας: «ούτε που να το σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς». Προφανώς αναφερόταν στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Νετανιάχου για την απειλή που εγείρει το Ιράν.

Τα τέσσερα κυριότερα πιθανά σενάρια

1. Σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας

Μετά την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, σε μερικές ημέρες, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε κάποιον υποψήφιο, όποιον κρίνει πως έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει υποστήριξη από 61 μέλη της Κνέσετ.

Θα αρχίσουν έτσι διαπραγματεύσεις, κατά κανόνα μακροσκελείς και κοπιώδεις. Έπειτα από τις προηγούμενες εκλογές, το 2022, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χρειαστεί 58 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας.

Αν και το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι, για ακόμη μια φορά, το κόμμα που θα καταλάβει τις περισσότερες έδρες στην ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία (24 ως 25, κατά τις ως τώρα εκτιμήσεις), θεωρείται πως είναι αυτό που θα δυσκολευτεί περισσότερο να βρει συμμάχους πέρα από τους εταίρους του στην ακροδεξιά και τους υπερορθόδοξους.

Η συμμαχία του Γκάντι Άιζενκοτ, από την άλλη, θα μπορούσε να βασιστεί είτε σε ενδεχόμενες αποσκιρτήσεις από το στρατόπεδο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, είτε στις ψήφους βουλευτών αραβικών κομμάτων.

Οι δυο «λίστες» (παρατάξεις) των ισραηλινών Αράβων αναμένεται να καταλάβουν αριθμό εδρών ρεκόρ στην Κνέσετ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα, υπολογίζεται πως μπορεί να φθάσουν τις 17 ως 18.

Η πολιτική ιστορία του Ισραήλ βρίθει ανατροπών, αποσκιρτήσεων κι άλλων απρόβλεπτων μεταστροφών, έτσι το σενάριο δημιουργίας νέου κυβερνητικού σχήματος δεν μπορεί να αποκλειστεί.

2. Κυβέρνηση μειοψηφίας

Αν, όπως προεξοφλείται, κανένα από τα δυο βασικά στρατόπεδα δεν κατορθώσει να εξασφαλίσει τις 61 έδρες, θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση μειοψηφίας, με την υποστήριξη μελών του κοινοβουλίου κατά περίπτωση.

Σε αυτή περίπτωση, οι δυο λίστες των ισραηλινών Αράβων θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων.

Η παράταξη Ραμ του Μανσούρ Αμπάς (πιστώνεται ως και 7 έδρες) έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον συνασπισμό του Γκάντι Άιζενκοτ, η Ενωμένη Λίστα διαβεβαίωσε επίσης πως θα μπορούσε να προσφέρει «δίχτυ ασφαλείας» σε οποιοδήποτε σχήμα διώξει τον κ. Νετανιάχου από την εξουσία.

Ωστόσο οι κυριότερες μορφές του συνασπισμού της αντιπολίτευσης φάνηκαν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, να διστάζουν να υποστηρίξουν δημόσια τέτοια υπόθεση εργασίας, εξαιτίας της εχθρότητας μεγάλου μέρους του εβραϊκού εκλογικού σώματος έναντι οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με παρατάξεις των ισραηλινών Αράβων.

Ο κ. Νετανιάχου τα γνωρίζει καλά όλ’ αυτά, κι ήταν φυσικό κι επόμενο το ότι επικέντρωσε την εκστρατεία του στην καταγγελία της πιθανής συνεργασίας του συνασπισμού του κ. Άιζενκοτ και αραβικών παρατάξεων, που παρουσίασε ως συμμαχία «της Αριστεράς και των Αδελφών Μουσουλμάνων», φιλοτεχνώντας πίνακα με μελανά χρώματα, βλέποντας απειλή για την ίδια την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ.

3. Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Εκ πρώτης όψεως, αυτή η υπόθεση φαντάζει ακόμη πιο απίθανη, με δεδομένη την ακραία πόλωση στην πολιτική σκακιέρα του Ισραήλ. Μολαταύτα, σχολιαστές αναφέρονται συχνά στο ενδεχόμενο συνεργασίας των λεγόμενων «σιωνιστικών» κομμάτων — εξαιρουμένων των αραβικών παρατάξεων κι αυτών των υπερορθόδοξων εβραίων.

Δημοσκόπηση που είχε δημοσιευθεί στα μέσα Οκτωβρίου υπέδειξε ότι το 55% των πολιτών του Ισραήλ θα προτιμούσε κυβέρνηση εθνικής ενότητας παρά νέες εκλογές αν δεν αναδεικνυόταν καθαρός νικητής χθες.

Το σενάριο αυτό έχει πρόσφατο προηγούμενο. Το 2020, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κι ο κεντρώος Μπένι Γκαντς είχαν –παρά την βαθιά έχθρα τους– κλείσει συμφωνία που προέβλεπε πως θα μοιράζονταν την εξουσία, έπειτα από τρεις εκλογικές διαδικασίες μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους. Η συμφωνία προέβλεπε πως θα ασκούσαν εκ περιτροπής το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η διευθέτηση τελικά κατέρρευσε πριν κλείσει χρόνο, πυροδοτώντας νέα καταφυγή στις κάλπες.

Μέσα ενημέρωσης σημείωναν τις τελευταίες ημέρες ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ εργαζόταν στους διαδρόμους για να επιδιώξει προσέγγιση ανάμεσα στους κ.κ. Νετανιάχου και Άιζενκοτ, τονίζοντας πως πρέπει να αποφευχθεί νέα πολιτική παράλυση.

Ωστόσο η υπόθεση αυτή απορρίπτεται κατηγορηματικά κι από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα, ειδικά τη συμμαχία της αντιπολίτευσης, η οποία μετέτρεψε τις χθεσινές εκλογές σε δημοψήφισμα εναντίον του απερχόμενου πρωθυπουργού.

4. Αδιέξοδο και νέες εκλογές

Αν ουδείς εκ των υποψηφίων καταφέρει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι θα κληθούν ξανά στις κάλπες.

Στη χώρα είχαν διεξαχθεί τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μεταξύ του Απριλίου του 2019 και του Μαρτίου του 2021, εξαιτίας της ανικανότητας των πολιτικών δυνάμεων να συνεννοηθούν, να καταλήξουν σε κοινό πρόγραμμα με διάρκεια.

Όποιος υποψήφιος λάβει εντολή από τον πρόεδρο Χέρτσογκ θα έχει καταρχήν 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με πιθανή παράταση 14 ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορεί να κινηθούν άλλες διαδικασίες, πριν από την ενδεχόμενη νέα διάλυση της Κνέσετ.

Τυχόν νέα προεκλογική εκστρατεία θα βύθιζε σε περαιτέρω πολιτική αστάθεια τη χώρα, που παραμένει σημαδεμένη από τις συνέπειες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τους περιφερειακούς πολέμους.

Εν αναμονή των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών, ο κ. Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

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