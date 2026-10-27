Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί ψηφοφόροι, σε μια εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη των 120 μελών της 26ης Κνεσέτ (Κοινοβούλιο).

Πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η ψηφοφορία θεωρείται ιστορική και υπαρξιακή για το μέλλον του Ισραήλ, καθώς διεξάγεται με φόντο τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή και το εκρηκτικό κλίμα με το Ιράν.

Το κεντρικό διακύβευμα

Οι εκλογές έχουν λάβει τον χαρακτήρα «δημοψηφίσματος» για την πολιτική επιβίωση και την πολεμική στρατηγική του 77χρονου πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, ηγέτης του δεξιού κόμματος Λικούντ, διεκδικεί την ανανέωση της θητείας του προτάσσοντας ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ενώ οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί το αίσθημα του φόβου για να επηρεάσει το εκλογικό σώμα.

Απέναντί του βρίσκεται ένα κατακερματισμένο αλλά δυναμικό μπλοκ της αντιπολίτευσης. Κεντρικός αντίπαλος του Νετανιάχου σε αυτές τις κάλπες αναδεικνύεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού (IDF), ο οποίος ηγείται του κεντρώου κόμματος Yashar (Ευθύς).

Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων προεκλογικών μετρήσεων, το πολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά πολωμένο και αμφίρροπο:

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου διατηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα ως μεμονωμένη πολιτική δύναμη.

Κανένα από τα δύο μεγάλα μπλοκ (ούτε η κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου, ούτε η αντιπολίτευση) δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Η παράταξη Together (Μαζί) του Ναφτάλι Μπένετ, καθώς και οι Αραβικές λίστες, αναμένεται να διαδραματίσουν ρυθμιστικό ρόλο την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Ρεκόρ συμμετοχής στις ισραηλινές εκλογές

Παράλληλα, προβλέπεται ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής, καθώς χιλιάδες κάτοικοι του εξωτερικού επέστρεψαν για να ψηφίσουν και η αραβική μειονότητα προσέρχεται μαζικά στις κάλπες, στοχεύοντας στην ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης.

Τα κρίσιμα ζητήματα της κάλπης

Απόδοση ευθυνών για την 7η Οκτωβρίου: Μεγάλο μέρος των πολιτών ζητά τη σύσταση επίσημης εξεταστικής επιτροπής για τις αποτυχίες ασφαλείας που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς. Στρατιωτική θητεία των Υπερορθόδοξων (Haredi): Η συζήτηση για την κατάργηση των απαλλαγών από την υποχρεωτική στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων έχει διχάσει βαθιά την κοινωνία. Οικονομία και κόστος ζωής: Οι πολυετείς πολεμικές επιχειρήσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, αυξάνοντας δραματικά το κόστος διαβίωσης.

Η εκλογική διαδικασία και τα επόμενα βήματα

Οι περισσότερες κάλπες στο Ισραήλ άνοιξαν στις 07:00 και αναμένεται να κλείσουν στις 22:00. Για να εισέλθει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο, πρέπει να ξεπεράσει το εκλογικό όριο του 3,25%. Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα (exit polls) θα γίνουν γνωστά αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, ωστόσο τα επίσημα και τελικά αποτελέσματα θα επικυρωθούν στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο που θεωρεί ότι μπορεί να συγκεντρώσει τη στήριξη 61 βουλευτών, ξεκινώντας έναν μακρύ γύρο σκληρών πολιτικών διαπραγματεύσεων για να αναδειχθούν οι τελικοί πρωταγωνιστές της επόμενης κυβέρνησης.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας με 19 χρόνια θητείας επιδιώκει τη νίκη προκειμένου να διατηρήσει κλειστό τον δικαστικό φάκελο με τις κατηγορίες διαφθοράς που εκκρεμούν εις βάρος του. Στηρίζεται πολιτικά στην άκρα δεξιά, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Γκάντι Άιζενκοτ

Ο βασικός δημοσκοπικός αντίπαλος του Νετανιάχου είναι πρώην αρχηγός του στρατού και ηγέτης του κεντρώου κόμματος Yashar. Έχοντας χάσει τον γιο του στον πόλεμο, προσεγγίζει ρεαλιστικά τα στρατιωτικά ζητήματα, απορρίπτει πολέμους χωρίς στρατηγικό όφελος και εμφανίζεται ανοιχτός στη συζήτηση για περιορισμένη παλαιστινιακή αυτονομία.

Ναφτάλι Μπένετ

Προερχόμενος από τον δεξιό χώρο, διαδραματίζει κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Έχει αποδείξει την ικανότητά του να γεφυρώνει πολιτικές διαφορές, όπως το 2021 όταν συμμάχησε με κεντρώες και αραβικές δυνάμεις για να σχηματίσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό που διήρκεσε 18 μήνες.

Γιαΐρ Λαπίντ

Ο ηγέτης του κεντρώου χώρου αποτέλεσε τον έτερο πυλώνα του κυβερνητικού συνασπισμού του 2021. Συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό παράγοντα της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας εκ νέου τη δημιουργία ενός ευρέος μετώπου, με τη συμμαχία του να βρίσκεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων.

Γιαΐρ Γκολάν

Ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος έχει στο ενεργητικό του επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων. Πιέζει την κυβέρνηση θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων, ενώ υπερασπίζεται σθεναρά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Άβιγκντορ Λίμπερμαν

Πρώην στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την κυβέρνηση από το 2018. Πλέον κινείται με σαφώς πιο σκληρή δεξιά ρητορική από τον ίδιο τον Νετανιάχου και διεκδικεί τον δικό του διακριτό πολιτικό χώρο στο συντηρητικό φάσμα.

Η στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου

Με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία σε μια εκλογική αναμέτρηση που οι επικριτές του θεωρούν κρίσιμη για τη διάσωση της δημοκρατίας εξαιτίας των δικαστικών του εκκρεμοτήτων. Απέναντί του, ο πρώην αρχηγός του επιτελείου στρατού, κ. Άιζενκοτ, προτάσσει μια μετριοπαθή, ενωτική εκστρατεία μακριά από εντάσεις.

Παράλληλα, η ευρεία πολιτική του συμμαχία, στην οποία συμμετέχουν οι Μπένετ, Λαπίντ, Λίμπερμαν και Γκολάν, δεσμεύεται για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν τα κενά ασφαλείας της 7ης Οκτωβρίου 2023.