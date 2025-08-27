Ραγδαίες είναι oι εξελίξεις στη Γαλλία, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, τη Δευτέρα (25/8), ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει στήριξη για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε πολίτες και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» ανακοίνωσε πως συντάσσεται με το αίτημα των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης για διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών, αλλά και με το αίτημα για παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν από την Προεδρία ώστε να υπάρξει μια οριστική αλλαγή στην ηγεσία της Γαλλίας.

Η «Εθνική Συσπείρωση» έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να στηρίξει το οικονομικό πρόγραμμα λιτότητας που προωθούσε η κυβέρνηση Μπαϊρού, βγάζοντας τον «εκλεκτό» του Μακρόν από την «πρίζα», καθώς μέχρι σήμερα στηριζόταν στην ανοχή της ακροδεξιάς.

Με δεδομένο πως η επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, η Μαρίν Λεπέν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές λόγω της καταδίκης της με την κατηγορία της υπεξαίρεσης χρημάτων του ευρωκοινοβουλίου, το ερώτημα γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία ήταν εάν η ακροδεξιά θα συντασσόταν με το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες.

Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε και η Μαρίν Λεπέν φαίνεται πως έχει λάβει την απόφαση να ρίξει στη μάχη των εκλογών – βουλευτικών ή προεδρικών – τον στενό συνεργάτη της και πρόεδρο της «Εθνικής Συσπείρωσης» Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο «αστέρας» της γαλλικής ακροδεξιάς εμφανίζεται έτοιμος να ηγηθεί της εκστρατείας με τελικό στόχο την ανατροπή του Μακρόν και την ανάληψη της εξουσίας στη Γαλλία.

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος εξόδου από αυτό το πολιτικό αδιέξοδο: η επιστροφή στις κάλπες», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου, Ζορντάν Μπαρντελά, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1. «Ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να αναγνωρίσει αυτήν την θεσμική παράλυση, που ο ίδιος έχει προκαλέσει, και είτε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση είτε, προφανώς, να υποβάλει την παραίτησή του», τόνισε.

Η Λεπέν έχει δηλώσει αθώα για τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης, ωστόσο μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση στο εφετείο, το οποίο θα κρίνει εάν θα αρθεί η εκλογική απαγόρευση, είναι αναγκασμένη να παραμείνει υποχρεωτικά στο περιθώριο. Η απόφαση δεν αναμένεται πριν το καλοκαίρι του 2026.

Πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ανέφερε στο Politico πως η εκτίμηση ήταν ότι η Λεπέν δεν θα προχωρούσε στην πτώση της κυβέρνησης, λόγω της αδυναμίας της να συμμετάσχει σε εκλογές. Η εκτίμηση στο κυβερνητικό επιτελείο ήταν πως θα άφηνε τον Μπαϊρού να κάνει τη «βρώμικη δουλειά της δημοσιονομικής εξυγίανσης», πριν πατήσει το «κουμπί» για την ανατροπή, σε χρόνο που θα την εξυπηρετούσε.

Όμως η Λεπέν φαίνεται πως «ποντάρει» πολλά στον Μπαρντελά. Οι δημοσκοπήσεις εξάλλου την ευνοούν. Η Εθνική Συσπείρωση παραμένει το δημοφιλέστερο κόμμα και η κοινή γνώμη τάσσεται υπέρ των εκλογών. Το 69% των πολιτών υποστηρίζει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ σχεδόν 7 στους 10 πολίτες τάσσονται υπέρ της παραίτησης Μακρόν.

Τι θα κάνει ο Μακρόν

Από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν δεν δείχνει διατεθειμένος να παραιτηθεί και έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πρόωρων προεδρικών εκλογών. Υπενθυμίζεται πως η θητεία του λήγει επίσημα το 2027. Ωστόσο ο κλοιός διαρκώς στενεύει και οι επιλογές του περιορίζονται.

Σύμφωνα με δύο άτομα που βρίσκονται σε άμεση επαφή μαζί του και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico, ο Γάλλος Πρόεδρος προειδοποίησε τους στενότερους συνεργάτες του να «είναι έτοιμοι» στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να καταρρεύσει μέσω της διαδικασίας της ψήφου εμπιστοσύνης.

Η πτώση του Μπαϊρού ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη, καθώς το πρόγραμμα λιτότητας ύψους 44 δισεκατομμυρίων με περικοπές δαπανών και φόρους, απορρίπτεται από το σύνολο της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έχει βυθιστεί σε μια διπλή κρίση – οικονομική και πολιτική – με υψηλά ελλείμματα, εκτόξευση του χρέους, υψηλό κόστος δανεισμού, αλλά και κυβερνήσεις, που πέφτουν η μια μετά την άλλη, αδυνατώντας να εφαρμόσουν οικονομικά μέτρα.

Ο Μακρόν – σύμφωνα με πηγές του Politico – έχει αποδεχτεί πως και η κυβέρνηση του Μπαϊρού, όπως συνέβη με αυτή του Μπαρνιέ, θα ανατραπεί, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν είναι έτοιμος να προκηρύξει εκλογές ή εάν θα καταλήξει στον διορισμό ενός νέου πρωθυπουργού.

Σύμβουλος της προεδρίας σημείωσε ότι, αν και ο Μακρόν «δεν είναι υπέρ» μιας νέας πρόωρης βουλευτικής κάλπης – θέση που έχει επαναλάβει τους τελευταίους μήνες – «ποτέ δεν είπε ότι θα στερηθεί το συνταγματικό του δικαίωμα να διαλύσει τη Βουλή».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η επιλογή της κάλπης μάλλον θα ήταν μία ακόμη καταστροφική κίνηση, καθώς θα διακινδυνεύσει την περαιτέρω κατάρρευση της κοινοβουλευτικής του δύναμης, όπως συνέβη στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο Μακρόν είναι πλέον αντιδημοφιλής και κατ’ επέκταση και το κόμμα του.

Μάλιστα θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει τελικά την πλειοψηφία σε κάποιο από τα άλλα δύο πολιτικά μπλοκ, είτε την Ακροδεξιά, είτε το Λαϊκό Μέτωπο (Αριστερά και Κεντροαριστερά), και άρα η κατάσταση να γίνει ακόμη χειρότερη για τον ίδιο.

Ωστόσο, μία επανάληψη του «δράματος» με ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, δεν αποτελεί λύση και ούτε θα βελτιώσει την εικόνα της Γαλλίας στους επενδυτές, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η πολιτική αστάθεια αποτελεί σοβαρό ρίσκο.