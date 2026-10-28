Μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρότρυναν χθες Τρίτη τις μεγάλες δυνάμεις να αποτρέψουν την ανάδειξη της υποψήφιας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο αξίωμα της επόμενης Γενικής Γραμματέα του ΟΗΕ, κατηγορώντας τη χώρα της Μέσης Ανατολής ότι χρηματοδοτεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν.

Η Λάνα Νουσάιμπα, 48 ετών, έκανε την είσοδό της στην κούρσα την περασμένη εβδομάδα, ενώ μέχρι τώρα καμιά από τις υποψηφιότητες που παρουσιάστηκαν δεν εξασφαλίζει συναίνεση όσον αφορά το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου φθάνει στο πέρας της στο τέλος της χρονιάς.

Στο Σουδάν, όπου μαίνεται πόλεμος με τουλάχιστον 200.000 νεκρούς –κατά μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις–, κι όπου εκτυλίσσεται μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, το Αμπού Ντάμπι κατηγορείται από τον σουδανικό τακτικό στρατό και διεθνείς παρατηρητές ότι εφοδιάζει κι εξοπλίζει τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν πάγια και κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη στην ένοπλη σύρραξη, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί σε σειρά εκθέσεων και δημοσιευμάτων.

«Νομίζω ότι η υποψηφιότητά της είναι εντελώς ανάρμοστη, διότι αρνείται την πραγματικότητα», τόνισε ο Κεν Ροθ, της οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε ψηφιακά μαζί με άλλες τρεις ΜΚΟ.

«Δεν βλέπω επαρκείς αποδείξεις που να επιτρέπουν να ειπωθεί ότι αυτή η υποψήφια είναι ανεξάρτητη από το κράτος από το οποίο κατάγεται», έκρινε από την πλευρά της η Κέιτ Φέργκιουσον, συνδιευθύντρια της βρετανικής ΜΚΟ Protection Approaches. «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Μπορεί να πρόκειται για εσκεμμένη προσπάθεια αιχμαλώτισης του ΟΗΕ από αυταρχικά καθεστώτα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος του οργανισμού», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με το Σουδάν την Τρίτη το απόγευμα, κατά τη διάρκεια ακρόασης στον ΟΗΕ, η Λάνα Νουσάιμπα είπε ότι το «να λάβει τέλος η ένοπλη σύρραξη» που σπαράσσει τη χώρα «θα είναι αληθινή δοκιμασία της επιτυχίας του επόμενου ή της επόμενης ΓΓ».

«Οι ανθρώπινες απώλειες στο πεδίο είναι τραγικές. Οι φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης είναι καταδικαστέες, και θα υποστήριζα (σ.σ. σε περίπτωση ανάδειξής της στο αξίωμα) το έργο των μηχανισμών του ΟΗΕ για να εξακριβωθούν τα γεγονότα και για να υπάρξει λογοδοσία», πρόσθεσε.

«Εάν επιλεγώ, θα είμαι η Γενική Γραμματέας όλων, κι η πίστη μου θα είναι αφοσιωμένη στον ΟΗΕ και στον χάρτη του ΟΗΕ», επέμεινε η ίδια, υπογραμμίζοντας επίσης πως για να διεκδικήσει το αξίωμα πήρε «άδεια από τα καθήκοντα της υπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Για να αναδειχθεί ο επόμενος ή η επόμενη ΓΓ, κάθε υποψήφιος ή υποψήφια πρέπει να εξασφαλίσει εννέα από τις δεκαπέντε ψήφους του Συμβουλίου Ασφαλείας και να αποφύγει την άσκηση βέτο από πλευράς των πέντε κρατών-μονίμων μελών του (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα).

Αφού διαμορφωθεί συναίνεση στο ΣΑ, το όνομα του υποψήφιου ή της υποψήφιας θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση, που μέχρι σήμερα επικυρώνει πάντα την εισήγηση, χωρίς εξαίρεση.