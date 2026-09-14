Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες, έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.

Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμημάτων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της Αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας του τετρακομματικού συνασπισμού, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2022.

Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες, καθώς είναι 349 συνολικά.

Την Τετάρτη τα τελικά αποτελέσματα

Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν παρά μεθαύριο Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εξωτερικού όπου η διαφορά είναι οριακή.

«Προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», τόνισε η 59χρονη Μαγκνταλένα Άντερσον απευθυνόμενη σε υποστηρικτές της στη Στοκχόλμη.

Ο επικεφαλής των μετριοπαθών, ο απερχόμενος πρωθυπουργός ο 62χρονος Ουλφ Κρίστερσον, ωστόσο, αντέτεινε ότι «το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό», είπε στους δικούς του υποστηρικτές.

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν από τη σουηδική εκλογική αρχή έδειξαν ότι η Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών πιθανότατα θα τερματίσει με πλειοψηφία τριών εδρών έναντι του τετρακομματικού συνασπισμού με επικεφαλής τον νυν συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14/9), ο Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι παραμένει ασαφές ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

«Οι ψηφοφόροι έχουν εκφράσει την άποψή τους, αλλά δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα. Το ποια κυβέρνηση θα ηγηθεί της Σουηδίας τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό ερώτημα», δήλωσε στους υποστηρικτές του.

Κανένα μεγάλο σουηδικό μέσο ενημέρωσης δεν έχει ανακοινώσει ακόμη νικητή.

Sweden, 6,200 of 6,626 districts counted: Seat projection per bloc, national parliament S+V+MP+C-S&D|LEFT|G/EFA|RE: 176 (+3)

SD+M+KD+L-ECR|EPP|RE: 173 (-3) +/- vs. Last election result ➤ https://t.co/5XI9Get6LP pic.twitter.com/nBsQJBr5LE — Europe Elects (@EuropeElects) September 14, 2026

Η Άντερσον διεκδικεί την επιστροφή στην πρωθυπουργία

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, επιδιώκει να επιστρέψει στην πρωθυπουργία, θέση που κατείχε από το 2021 έως το 2022.

Την Κυριακή το βράδυ, η Άντερσον κάλεσε τους υποστηρικτές της να περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι εάν διατηρηθούν τα τρέχοντα αποτελέσματα, «η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση».

Το κόμμα της, οι Σοσιαλδημοκράτες, αποτελεί σημαντική δύναμη στη σουηδική πολιτική σκηνή από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στάση των Σουηδών Δημοκρατών

Ο Ουλφ Κρίστερσον έχει στηριχθεί στην κυβέρνηση από τους Σουηδούς Δημοκράτες (SD), οι οποίοι έχουν νεοναζιστικές ρίζες. Έχει υποσχεθεί θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο για το SD εάν παραμείνει στην εξουσία.

Το SD, που ιδρύθηκε από υποστηρικτές των Ναζί τη δεκαετία του 1980, είχε αποκλειστεί για χρόνια, μέχρι το 2022, όταν έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, μετά την εκστρατεία του κατά του βίαιου εγκλήματος και της μετανάστευσης.

Η εκλογική διαδικασία και η συμμετοχή

Η Σουηδία χρησιμοποιεί σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης για την κατανομή των εδρών στο Ρίκσνταγκ, το σουηδικό κοινοβούλιο. Ένα κόμμα χρειάζεται τουλάχιστον το 4% των ψήφων για να εισέλθει στο κοινοβούλιο.

Η χώρα διαθέτει δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ, με τέσσερα κόμματα της δεξιάς και τέσσερα της αριστεράς, γεγονός που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού και μειοψηφίας είναι σχετικά συχνές.

Η προσέλευση στις κάλπες μειώθηκε επίσης στο 80%, τέσσερις μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022.

Άντερσον και Κρίστερσον για την επόμενη ημέρα

Αφού ψήφισε την Κυριακή, η Άντερσον έθεσε το δίλημμα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει το σουηδικό κοινό: «Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση που θα κυριαρχείται εξ ολοκλήρου από τους Σουηδούς Δημοκράτες, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ πριν στη Σουηδία; Ή μήπως πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση με επικεφαλής εμένα, η οποία θα οδηγήσει τη Σουηδία σε ένα νέο πνεύμα συνεργασίας;»

Ο Κρίστερσον, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ήταν σημαντικό ο ίδιος και η συμμαχία του να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους.

«Νομίζω ότι υπάρχει ένας γνήσιος ενθουσιασμός για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό μας έργο», είπε αφού ψήφισε στον δήμο καταγωγής του, το Στράνγκνας.

Η εθνική ασφάλεια, το έγκλημα των συμμοριών και οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία.

Επιστρέφει η «Μάγκντα»;

Αυτό που μένει να φανεί αν το αποτέλεσμα σημαίνει πράγματι την επιστροφή της «Μάγκντα», όπως αποκαλείται η πρώην πρωθυπουργός, ή αν θα παραμείνει στο αξίωμα ο Ουλφ Κρίστερσον, αυτή τη φορά ονομάζοντας υπουργούς της άκρας δεξιάς, παρά την συρρίκνωση του ποσοστού τους από περίπου 20% σε 17,5% των ψήφων.

Θα κριθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, αφού ολοκληρωθούν η καταμέτρηση και οι έλεγχοι.

Το πρώτο από τα δυο σενάρια είναι να σχηματιστεί κυβερνητική συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς, κάτι ότι εύκολο, με δεδομένες τις διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματά της. Αυτό θα απαιτήσει «χρόνο», δεν θα γίνει «αμέσως», προειδοποίησε ο Άντερς Σάνερστετ, του πανεπιστημίου της Λουντ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κατάσταση θα είναι δύσκολη», παραδέχεται η Εμίλια Βίκστρεμ Μελίν, ψηφοφόρος των σοσιαλδημοκρατών. «Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μαγκνταλένα, είναι έμπειρη διαπραγματεύτρια και έχει σχέδιο», πρόσθεσε.

Υποστηρικτές του συντηρητικού πρωθυπουργού Κρίστερσον θεωρούν το αντίθετο.

Ακόμη κι αν οι σοσιαλδημοκράτες «κερδίσουν», είναι πιθανό να «δυσκολευτούν να σχηματίσουν κυβέρνηση», θέλει να πιστεύει ο Όλιβερ Άντερσον, μέλος της νεολαίας του κόμματός του.

Ο κ. Κρίστερσον, 62 ετών, πολλαπλασίασε τις χειρονομίες προς το κεντρώο κόμμα, που σήμερα ανήκει στη συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ο απερχόμενος πρωθυπουργός δήλωνε πως θέλει άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία για να «ξαναδώσουμε στη Σουηδία το μεγαλείο της» — κλείσιμο του ματιού στο πιο γνωστό σύνθημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Για μήνες, η κυβερνητική συμμαχία του, που σχηματίστηκε το 2022 και μπορούσε να βασίζεται στην υποστήριξη της άκρας δεξιάς στο σουηδικό κοινοβούλιο, φερόταν κατά τις δημοσκοπήσεις να οδεύει σε βαριά ήττα. Όμως σταδιακά, πιο πρόσφατες σφυγμομετρήσεις αναπτέρωσαν τις ελπίδες του.