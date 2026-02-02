Ο Ίλον Μασκ είναι εκνευρισμένος με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για την απόφασή του η Κενυάτισσα ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο να υποδυθεί την «ωραία Ελένη» στην νέα του ταινία «Οδύσσεια».

Το πρωί της περασμένης Κυριακής, χρήστης του X έκανε ανάρτηση γράφοντας ότι αν «η Νιόνγκο παίξει την Ελένη της Τροίας, αυτό αποτελεί προσβολή για τον ποιητή Όμηρο, ο οποίος έγραψε την Οδύσσεια γύρω στο 700 π.Χ.».

Ο Μασκ αργότερα σχολίασε την ανάρτηση αυτή γράφοντας: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για τον ρόλο που θα υποδυθεί η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή της «Ωραίας Ελένης» από τον Όμηρο

Στην Ιλιάδα του Ομήρου, η Ελένη δεν περιγράφεται αναλυτικά ως προς τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά.

Ο μοναδικός χαρακτηρισμός που της προσδίδεται είναι το «Ωραία». Η ομορφιά της θεωρείται δεδομένη και υπονοείται, εστιάζοντας περισσότερο στον αντίκτυπο που έχει στους ανθρώπους γύρω της.

Ο Όμηρος αποφεύγει να φωτογραφίσει την Ωραία Ελένη και αφήνει τον αναγνώστη να την φαντασιωθεί.