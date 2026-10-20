Ο Χοσέ Λουίς και ο Χοσέ Αρμάντο Σεβάγιος, γνωστοί στο Instagram με το όνομα «siamesesdelecuador», έφυγαν από τη ζωή στις 15 Οκτωβρίου, σε ηλικία 27 ετών.

«Η ιστορία τους, τα χαμόγελά τους και η οπτική τους για τη ζωή άφησαν ανεξίτηλο σημάδι σε πολλές καρδιές», ανέφερε η ανάρτηση της ομάδας που είχε αναλάβει τη διαχείριση των social media τους. «Μας παρηγορεί το γεγονός ότι ήταν ευτυχισμένοι εκπληρώνοντας τα όνειρά τους και επιτυγχάνοντας στόχους που τους γέμιζαν ελπίδα».

Οι 27χρονοι είχαν περισσότερους από 60.000 ακόλουθους, καθώς μοιράζονταν τη ζωή τους ως σιαμαίοι δίδυμοι, απαντώντας σε ερωτήσεις των ακολούθων τους και προβάλλοντας την καθημερινότητά τους στο Εκουαδόρ.

Ο λογαριασμός τους ήταν ενεργός μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, όταν και δημοσίευσαν ένα βίντεο όπου φόρτωναν μαζί το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Μετά την είδηση του θανάτου τους, ο Φερνάντο Καρίγιο, στενός φίλος των διδύμων, δήλωσε στην ισπανική ενημερωτική εκπομπή Y Ahora Sonsoles ότι νοσηλεύτηκαν όταν ο Χοσέ Λουίς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρόλο που οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, ο Χοσέ Αρμάντο υπέστη έμφραγμα λίγα λεπτά αργότερα, με αποτέλεσμα να φύγουν και οι δύο από τη ζωή, όπως ανέφερε ο Καρίγιο.

Μιλώντας στην εκπομπή Y Ahora Sonsoles, ο αδελφός των διδύμων, Νταμιάν, δήλωσε ότι οι γονείς του είναι «συντετριμμένοι» μετά την είδηση του θανάτου τους: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς νιώθουν οι γονείς μου».

«Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι τους στήριξαν, πίστεψαν σε αυτούς και υπήρξαν μέρος κάθε επιτεύγματός τους», προσέθεσε η ανακοίνωση του θανάτου τους. «Σας ευχαριστούμε που τους συνοδεύσατε στην πραγματοποίηση των ονείρων τους και που τους προσφέρατε τόση πολλή αγάπη στη διαδρομή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη José Armando y José Luis (@siamesesdelecuador)

Η ανάρτηση κατέληγε: «Η παρακαταθήκη τους θα ζει μέσα από μια φράση που τους αντιπροσώπευε πάντα: Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος, και η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο για να είσαι ευτυχισμένος».