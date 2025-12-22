Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ αποκαλύπτουν ότι οι δύο δράστες, πατέρας και γιος, είχαν εκπαιδευτεί εντός της Αυστραλίας πριν διαπράξουν την αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια της 14ης Δεκεμβρίου, η οποία κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, σε κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε βρέθηκε βίντεο στο οποίο ο Σατζίντ και ο Ναβίντ Ακράμ εμφανίζονται καθισμένοι μπροστά σε λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους. Στο υλικό αυτό απαγγέλλουν στίχους από το Κοράνι και εξαπολύουν απειλές κατά των «σιωνιστών», στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση των αρχών ότι η επίθεση είχε ξεκάθαρο ιδεολογικό και τρομοκρατικό υπόβαθρο.

Video uncovered by Australia's ABC show Naveed Akram, one of the Pakistani terrorists behind the Bondi Beach attack, preaching Islam on the streets as part of a network that would later be raided by police over its ties to the militant group Islamic State.

New information against the Bondi shooters alleges the father and son trained in Australia for their attacks. A police fact sheet, released by by the court, includes photos of Sajid Akram holding a firearm in what police say was a countryside location in NSW

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένες «αναγνωριστικές» επισκέψεις στην παραλία Μπόνταϊ λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, γεγονός που δείχνει οργανωμένο σχεδιασμό.

Ο πατέρας, Σατζίντ Ακράμ, σκοτώθηκε επί τόπου έπειτα από παρέμβαση των αστυνομικών ενώ ο γιος του Ναβίντ, τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε φρουρούμενος. Όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε πλέον από το νοσοκομείο σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Police searches of devices owned by Naveed and Sajid Akram have uncovered videos of the two men sitting in front of an IS flag justifying their attack, according to a statement of police facts.

Σε όχημα καταχωρισμένο στο όνομα του γιου, το οποίο βρέθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, εντοπίστηκαν δύο λάβαρα του Ισλαμικού Κράτους καθώς και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική αντισημιτική ενέργεια» και δήλωσε ότι διαπράχθηκε από άτομα εμπνεόμενα από την «ιδεολογία του μίσους» του Ισλαμικού Κράτους. Παράλληλα, κάλεσε όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου να στηρίξουν νέα νομοθεσία που θα προβλέπει επιβαρυντικές περιστάσεις για τον λόγο μίσους και πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης.

24-year-old Naveed Akram, who killed 12 innocent Australians and Jews in Sydney is a Pakistani-origin extremist who studied at Hamdard University in Islamabad.



«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν. Δεν θα τους επιτρέψουμε να διχάσουν την κοινωνία μας. Θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας παρουσίασε αυτό που χαρακτήρισε ως τις αυστηρότερες μεταρρυθμίσεις για τα πυροβόλα όπλα σε ολόκληρη τη χώρα, στον απόηχο της χειρότερης σφαγής που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ο μέγιστος αριθμός όπλων που θα μπορεί να κατέχει ένας πολίτης μειώνεται σε τέσσερα, με ειδικές εξαιρέσεις, κυρίως για αγρότες, που θα μπορούν να διαθέτουν έως και δέκα όπλα.

Naveed Akram claimed to be following his mazhab and fulfilling his duty to his faith at Bondi Beach



Οι Aρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το δίκτυο επαφών και την πιθανή υποστήριξη που είχαν οι δράστες πριν από την επίθεση.