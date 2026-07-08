Τραγωδία εκτυλίχθηκε στον αέρα της επαρχίας Κόρδοβα στην Αργεντινή, με θύμα έναν 42χρονο εκπαιδευτή πτήσεων. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στην κωμόπολη Τολέδο, όταν ο έμπειρος πιλότος Leandro Bertazzo έβαλε τέλος στη ζωή του, πηδώντας από ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο τύπου Cessna C-150 εν μέσω εκπαιδευτικής πτήσης. Στο διπλανό κάθισμα βρισκόταν μια 22χρονη μαθήτρια, η οποία βρέθηκε ξαφνικά να κυβερνά μόνη της το αεροσκάφος.

Η δραματική μαρτυρία και η αναγκαστική προσγείωση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η νεαρή κοπέλα, η οποία είχε ελάχιστες ώρες πτήσης στο ιστορικό της, περιέγραψε στις αρχές τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Παρά το γεγονός ότι υπέστη ισχυρό σοκ βλέποντας τον δάσκαλό της να ανοίγει το παράθυρο και να βουτά στο κενό από μεγάλο υψόμετρο, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Ελέγχοντας το Cessna, επέστρεψε στο αεροδρόμιο Coronel Olmedo απ’ όπου είχαν ξεκινήσει, πραγματοποιώντας ασφαλή προσγείωση, και αμέσως μετά ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι διασώστες, ακολουθώντας τις οδηγίες και το στίγμα που έδωσε η 22χρονη, εντόπισαν τη σορό του Bertazzo περίπου 20 λεπτά αργότερα σε ένα κοντινό χωράφι. Οι τοπικές αρχές διεξάγουν πλήρη έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Student pilot, 22, is forced to land her plane alone after instructor leaps to his death from cockpit mid-flight in Argentina https://t.co/BVapNFgGvs — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Τα τελευταία λόγια του 42χρονου

Ο Eduardo Alvarez, επικεφαλής της σχολής πιλότων «Flying Parrot Cordoba» όπου εργαζόταν ο Bertazzo τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όσα του εκμυστηρεύτηκε η μαθήτρια. Όπως εξήγησε, ο 42χρονος λειτούργησε με απόλυτη ψυχραιμία πριν την πράξη του. Αφού της είπε «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε μπροστά», έβγαλε τα ακουστικά του, άφησε το κινητό και τα προσωπικά του αντικείμενα, λύθηκε και άνοιξε με δυσκολία την πόρτα του αεροσκάφους για να πηδήξει.

Ο Alvarez δήλωσε συντετριμμένος, τονίζοντας ότι ο Bertazzo ήταν ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την εξέλιξη. «Είναι αδιανόητο να παίρνει κάποιος μια τέτοια απόφαση έχοντας έναν άλλον άνθρωπο δίπλα του, όμως ο ανθρώπινος ψυχισμός είναι απρόβλεπτος», σχολίασε. Παράλληλα, δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αποκάλυψαν ότι ο εκπαιδευτής ακολουθούσε νευροψυχιατρική θεραπεία, κάτι που γνώριζε αποκλειστικά το στενό οικογενειακό του περιβάλλον.

Ένας άθλος επαγγελματισμού από την 22χρονη

Ο διευθυντής της σχολής δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο της νεαρής μαθήτριας, εξαίροντας την ωριμότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κάτω από συνθήκες ακραίου στρες. Παρά τη συναισθηματική της φόρτιση, η κοπέλα λειτούργησε σαν έμπειρη πιλότος, ακολουθώντας πιστά την εκπαίδευσή της για να επιστρέψει το αεροπλάνο στη βάση του ανέπαφο, αποφεύγοντας μια δεύτερη τραγωδία.