Η Γαλλία εξέφρασε την έκπληξή της για την παρουσία αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει σχετική εντολή για να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκειμένα ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι, κατά την άποψη του Παρισιού, το Συμβούλιο Ειρήνης που συγκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου στο ζήτημα της Λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπεται από σχετικό ψήφισμα του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ανέφερε, μέχρι να αποσαφηνιστούν οι σχετικές ασάφειες, η Γαλλία δεν προτίθεται να συμμετάσχει. «Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή της, πραγματικά εκπλαγήκαμε, επειδή δεν έχει εντολή από το Συμβούλιο να βρεθεί εκεί και να συμμετάσχει», υπογράμμισε ο Κονφαβρέ.