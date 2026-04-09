Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να λέει στους δημοσιογράφους νωρίτερα σήμερα ότι ο Λίβανος δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων.
«Αν αυτή δεν είναι άλλη μια περίπτωση πρόωρης υπαναχώρησης των ΗΠΑ, τότε τι είναι;!» έγραψε ο Μπαγκάεϊ δίπλα στο σύντομο βίντεο.
Ο Μπαγκάεϊ κοινοποίησε επίσης την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν Sharif στο X, η οποία ανέφερε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ «συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».
If this isn’t yet another case of the U.S. early reneging, then what is it?!#Lebanon pic.twitter.com/UVgZKFBdqj
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 8, 2026