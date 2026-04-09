Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να λέει στους δημοσιογράφους νωρίτερα σήμερα ότι ο Λίβανος δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων.

«Αν αυτή δεν είναι άλλη μια περίπτωση πρόωρης υπαναχώρησης των ΗΠΑ, τότε τι είναι;!» έγραψε ο Μπαγκάεϊ δίπλα στο σύντομο βίντεο.

Ο Μπαγκάεϊ κοινοποίησε επίσης την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν Sharif στο X, η οποία ανέφερε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ «συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

