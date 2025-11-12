Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Οργισμένη απάντηση από τον Εκρέμ Ιμάμογλου στο κατηγορητήριο των 3.900 σελίδων από τον εισαγγελέα Ακίν Γκιουρλέκ, με τα οποίο προτείνει ποινή φυλάκισης από 828 έως 2.352 χρόνια, με την κατηγορία του «ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης».

546 kere duydum ve sonuç 2000 küsür yıl hapis istemi öyle mi ? Duydum, biliyorum gibi cümlelerle somut delil sunulmadan iddianame çıkartıyorlar 🙂 pic.twitter.com/60qoey4APf — Onur Uzunyayla (@Onuruzunyaylaa) November 11, 2025

«Ντροπή σας. Το κατηγορητήριό σας αποτελείται από ψέματα που διαστρεβλώσατε απειλώντας ανθρώπους, κρατώντας τους ομήρους και πιέζοντάς τους να συκοφαντήσουν», καταγγέλλει ο φυλακισμένος ήδη από τον περασμένο Μάρτιο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις εις βάρος του κατηγορίες.

Kitlesini çok iyi tanıyan bir manipülatör, ortaya, “İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a akıl dışı suçlama” diye bir zırva atıyor, “İyi savunma yapmak, delil toplamak” suç unsuru sayılmış diye de tüyü dikiyor ve on binlerce “salak” diyeceğim yakışı kalmayacağı için diyemiyorum;… pic.twitter.com/w547LBHnCZ — Emre Ercis (@e_ercis) November 12, 2025

Στο ίδιο πλαίσιο ωστόσο, ο εισαγγελέας ζήτησε και την απαγόρευση του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Ο Ιμάμογλου δεν άφησε αναπάντητη αυτήν την πρόταση και υπογράμμισε ότι:

«Αυτό το κατηγορητήριο είναι τόσο ελλιπές που έχει ξεπεράσει τις φερόμενες συκοφαντίες περί διαφθοράς και δωροδοκίας για τις οποίες διαπληκτίζονται εδώ και μήνες, και τώρα στοχεύει το CHP, τον ιδρυτή της δημοκρατίας μας.

🔴 İMAMOĞLU 142 EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU 📌 3 BİN 900 SAYFALIK İBB İDDİANAMESİ MAHKEMEYE SUNULDU Hukukçu Şükrü Aksu canlı yayında değerlendirdi.@OyaCebi @AvSukruAksu #GünOrtasıhttps://t.co/ehsgiYzZ0q pic.twitter.com/Jp5VCy5iPP — TV100 (@tv100) November 12, 2025



Βάσει του κατηγορητηρίου που παρουσιάσθηκε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου και 401 άλλοι κατηγορούνται για ανάμιξη σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται ότι ζημίωσε το κράτος κατά 160 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια), σε μια περίοδο 10 ετών.