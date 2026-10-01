Χάος επικράτησε σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στους δρόμους της Γαλλίας, καθώς μαθητές από δεκάδες λύκεια ενωμένοι διαδήλωσαν, ζητώντας περισσότερους πόρους για την Παιδεία.

Επτά μήνες πριν από τις Προεδρικές Εκλογές στη Γαλλία, όπου η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, και σε ηλεκτρισμένη κοινωνική ατμόσφαιρα λόγω του πληθωρισμού και των υψηλών τιμών των καυσίμων, το κύμα των μαθητικών διαδηλώσεων είναι ένα ακανθώδες ζήτημα.

Βίντεο από τις σημερινές διαδηλώσεις – Χάος στους δρόμους της Γαλλίας:

Η κινητοποίηση έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα, με μαθητές πολλών σχολείων των προαστίων του Παρισιού να διαδηλώνουν, με την υποστήριξη στελεχών της Ανυπότακτης Γαλλίας. Οι διαδηλώσεις, όμως, της Πέμπτης ήταν το κάτι άλλο, ανήλικα παιδιά βγήκαν με το θάρρος της γνώμης τους και ζήτησαν πράγματα που θεωρούνται «δεδομένα» από την γαλλική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες λύκεια θα λειτουργήσουν τις επόμενες ημέρες με τηλεκπαίδευση για την αποφυγή βιαιοτήτων, καθώς η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και υπήρξαν και πολλά επεισόδια μεταξύ ανηλίκων και αστυνομίας.

Εικόνες από τις σημερινές διαδηλώσεις:

Η κυβέρνηση της Γαλλίας υποστήριξε πως το κίνημα έχει μετεξελιχθεί σε «αστική βία», η οποία βασίζεται στις υπηρεσίες πληροφοριών για να κάνει λόγο για «οργανωμένη μηχανορραφία» από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Στον αντίποδα, ο συντονιστής του LFI Μανουέλ Μπομπάρ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βυθίζεται στη συνωμοσιολογία». «Ο πρωθυπουργός θα ήταν προτιμότερο να παραιτηθεί παρά να παίζει τη στρατηγική της φθοράς και της πρόκλησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνολικά, 340 κινητοποιήσεις ήταν σε εξέλιξη το πρωί μπροστά από λύκεια, και καταμετρήθηκαν 169 αποκλεισμοί σχολείων, σύμφωνα με την αστυνομία. Στην περιοχή του Παρισιού κινητοποιήσεις αναφέρθηκαν σε περισσότερα από 200 λύκεια, στα 50 εκ των οποίων σημειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Βίντεο από τις βίαιες διαδηλώσεις των μαθητών:

Χάος επικράτησε στους δρόμους της Γαλλίας

Σε πολλές πόλεις, οι διαδηλωτές άναψαν φωτιές μπροστά ή μέσα στα σχολικά ιδρύματα, έσπασαν στάσεις λεωφορείων και εκτόξευαν πυροτεχνήματα και δακρυγόνα, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Στη Νάντη (δυτική Γαλλία), καταγγέλθηκε ένας «εμπρησμός», στην είσοδο του Λυκείου «Νέλσον Μαντέλα». Αρκετοί διευθυντές σχολείων δήλωσαν σε γαλλικά μέσα ότι δέχτηκαν επίθεση.

Ειδικότερα, στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ο υποδιευθυντής και άλλα δύο μέλη του προσωπικού του Λυκείου Βικτόρ Ουγκώ ψεκάστηκαν από «άτομα που έβαζαν βενζίνη σε δοχεία», διευκρίνισε η διεύθυνση του σχολείου. Παράλληλα, λόγω του όγκου των κινητοποιήσεων, οι δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης διακόπηκαν.

Βίντεο από τον πανικό που επικράτησε στα σχολεία της Γαλλίας:

«Διαδηλώνουμε κατά των ανώτερων τάξεων»

«Διαδηλώνουμε κατά των υπερπλήρων τάξεων, κατά αυτής της κυβέρνησης που (…) δεν επενδύει σε θέρμανση, κλιματισμό, στους μισθούς των καθηγητών μας», εξήγησε στο AFP η Μαέλ, μια 16χρονη μαθήτρια λυκείου από την Καν.

«Οι νέοι πρέπει να κάνουν χαμό για να ακουστούν, δεν έχουμε άλλον τρόπο», εκτίμησε από την πλευρά της η Λόλα, μαθήτρια της δευτέρας τάξης, μπροστά από ένα αποκλεισμένο λύκειο στη Ρεν της δυτικής Γαλλίας.

Βίντεο με αστυνομικό να έχει πιάσει με κεφαλοκλείδωμα νεαρή μαθήτρια την ώρα των διαδηλώσεων:

Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με συλλόγους γονέων την Παρασκευή

Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί «διαδοχικά με τις αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού, τις ενώσεις γονέων, τις ενώσεις λυκείων και τα αιρετά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Λυκειοσχολικής Ζωής» την Παρασκευή.

Σε αυτό το μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο υπουργός, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη απόψε στην εκπομπή «20 ώρες» του France 2, τόνισε ότι θέλει να καταστήσει «αυτές τις απαιτήσεις δυνατές στα σχολεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς».

«Η κόκκινη γραμμή»

Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την «απερίσκεπτη πλειοδοσία» στελεχών της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) που είχαν καλέσει, όπως ο βουλευτής Λουί Μπουαγιάρ, να «επεκταθεί» το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων.

Ο ηγέτης του LFI και υποψήφιος για τις Προεδρικές Εκλογές Ζαν-Λυκ Μελανσόν του απάντησε κατηγορώντας τον ότι «διέταξε την καταστολή» του κινήματος «με ρατσιστικό άρωμα» και κάλεσε τους αιρετούς και τα μέλη του LFI να «παρεμβαίνουν παντού όπου» μπορούν».

«Έχουμε ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή. Καταστέλλουν τη νεολαία όπως έκαναν και με τα κίτρινα γιλέκα», είπε ο Ριάντ Ρανί, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μαθητών Λυκείου (USL).

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ καυτηρίασε «την ανευθυνότητα της κυβέρνησης», ωστόσο ο Μπρουνό Ρεταγιό, ο υποψήφιος της παραδοσιακής δεξιάς στις Προεδρικές Εκλογές, ζήτησε να τεθεί εκτός νόμου η LFI.

Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας έχει ξεκινήσει τρεις έρευνες αφού μαθητές λυκείου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αποκλεισμών των σχολείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη στην Τουρ ένας νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το ανήλικο αγόρι φέρει τραύματα που παραπέμπουν σε πυροβολισμό από μη φονικό όπλο σαν αυτά που χρησιμοποιεί η αστυνομία για τον έλεγχο του πλήθους.

Φωτογραφίες από AP, Liberation & Le Monde – Πηγή: AFP