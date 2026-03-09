Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, αφού εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός έξω από την κατοικία του δημάρχου, Ζοχράν Μαμντάνι.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ανέφερε ότι το αντικείμενο που βρέθηκε κοντά στην οικία του Μαμντάνι ταυτοποιήθηκε ως βόμβα και εξουδετερώθηκε από ειδική ομάδα πυροτεχνουργών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός αυτός πετάχτηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων έξω από το σπίτι του δημάρχου της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με τις Αρχές θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Ο μηχανισμός αποτελείτο από ένα βάζο γεμάτο μπουλόνια και βίδες, τυλιγμένο με μαύρη ταινία και με φιτίλι. Ένας διαδηλωτής τον πέταξε έξω από το Gracie Mansion (επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης), αλλά έσβησε πριν προκληθεί έκρηξη.

Πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις από τις Αρχές και φαίνεται πως αυτός που ηγήθηκε της διαμαρτυρίας ήταν ο ακροδεξιός Τζέικ Λανγκ, καταγγέλλοντας μια υποτιθέμενη ισλαμική «κατάληψη» της Νέας Υόρκης και αντιδρώντας στη δημόσια προσευχή μουσουλμάνων.

Δείτε βίντεο από την ώρα που οι συλληφθέντες πέταξαν την βόμβα έξω από την κατοικία του δημάρχου στη Νέα Υόρκη:

Ο Μαμντάνι καταδικάζει τη βία

Η αστυνομική εκπρόσωπος της πόλης δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι δεν πιστεύει πως ο Μαμντάνι και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη την ώρα.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης καταδίκασε τη διαμαρτυρία του Λανγκ, και τόνισε πως η βία που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ανησυχητική.

«Η βία σε μια διαδήλωση δεν είναι ποτέ αποδεκτή», ανέφερε. «Η απόπειρα χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού για να τραυματιστούν άλλοι δεν είναι μόνο εγκληματική, αλλά και αποτρόπαιη και αντίθετη με όσα πρεσβεύουμε».