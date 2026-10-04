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Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι είδε αρκετές εκρήξεις σε κοντινή απόσταση, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης λιμάνι Μούχα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, σήμερα, ανακοίνωσε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά.
UKMTO WARNING 151-26
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— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 4, 2026