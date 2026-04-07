Δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, όπου έχουν τη βάση τους ξένοι «σύμβουλοι», οι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε χθες Δευτέρα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ώρες νωρίτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν στο αμερικανικό προξενείο στην Ερμπίλ, ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας.

Το Ιράκ έχει συρθεί σ’ έναν πόλεμο που ήθελε να αποφύγει οπωσδήποτε, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους κοινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη επιτίθενται εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο ιρακινό έδαφος και υφίστανται αεροπορικά πλήγματα αποδιδόμενα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη ανέφερε προχθές Κυριακή ότι «ιρακινές τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν διέπραξαν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο νέες ειδεχθείς επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών διπλωματικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ, με σκοπό να δολοφονήσουν Αμερικανούς διπλωμάτες».

Εκπρόσωπος της πρεσβείας αξίωσε οι ιρακινές αρχές να εμποδίσουν νέες επιθέσεις εναντίον της αποστολής και άλλων αμερικανικών εγκαταστάσεων.

«Δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε το προσωπικό μας και τις εγκαταστάσεις μας αν η ιρακινή κυβέρνηση φανεί ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος.

Η Ουάσινγκτον έχει αναφέρει ότι ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού διεξάγουν πλήγματα εναντίον ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που πρόσκεινται στην Ισλαμική Δημοκρατία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Το ιρακινό υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του διαβεβαίωσε την περασμένη Πέμπτη ότι «γίνεται το παν για να αποτραπεί κλιμάκωση», ιδίως με την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία ξένων συμφερόντων και διπλωματικών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας -ή αλλιώς Πεσμεργκά- στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ έχουν επίσης γίνει στόχοι πολλαπλών επιθέσεων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Έξι μέλη τους σκοτώθηκαν σε επίθεση τον Μάρτιο, αποδοθείσα στο Ιράν.

Οι Πεσμεργκά ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι το αρχηγείο τους έγινε τη νύχτα στόχος τεσσάρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης φορτωμένων με εκρηκτικά, χωρίς να διευκρινίσουν εάν υπήρξαν θύματα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP