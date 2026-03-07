Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), στο Μπαχρέιν και στο Άμπου Ντάμπι, παρά τη δέσμευση του Προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ότι οι επιθέσεις στον Κόλπο θα σταματούσαν.

Μαζικές εκρήξεις σε Αμερικανικές Βάσεις στο Μπαχρέιν

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκε σειρά ισχυρών εκρήξεων στο Μπαχρέιν. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν προκλήθηκαν από πλήγματα ή από αναχαιτίσεις. Το ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars υποστήριξε ότι σημειώθηκαν «μαζικές εκρήξεις σε Αμερικανικές Βάσεις στο Μπαχρέιν».

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε σε ανάρτηση στο X, ότι «τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε απειλή πυραύλων», καλώντας τους πολίτες να «παραμείνουν σε ασφαλές σημείο».

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة. UAE air defences are… pic.twitter.com/YrtZ32Jj2J — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Σάββατο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε ζητήσει «συγγνώμη» από τις αραβικές χώρες του Κόλπου για τις επιπτώσεις των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους, που στόχευαν Αμερικανικές Βάσεις, και δήλωσε ότι το Ιράν θα σταματήσει να πλήττει γειτονικές χώρες, εκτός αν δεχθεί επίθεση.

Η «διευκρίνιση» Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες

Πάντως, το γραφείο του εξέδωσε αργότερα «διευκρίνιση», υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμά του ήταν σαφές: «αν οι χώρες της περιοχής δεν συνεργαστούν στην αμερικανική επίθεση εναντίον μας, δεν θα τις πλήξουμε».