Περιορισμοί επιβλήθηκαν προσωρινά στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή όπου βρίσκεται το λιμάνι Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τοποθετημένοι από τη Μόσχα, εν μέσω πληροφοριών για αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

🇷🇺🇺🇦More Feodosia. Air defense sounds captured by our subscribers pic.twitter.com/ec80rIQgH4

Έκλεισε επίσης, μέχρι νεοτέρας, το οδικό τμήμα της γέφυρας που συνδέει τη χερσόνησο με την ηπειρωτική Ρωσία, ενημέρωσε η αρχή που διαχειρίζεται τη γέφυρα μέσω Telegram.

Earlier, a drone was shot down by an oil depot in Feodosia. 🤭✨ pic.twitter.com/guwvBaCNuU

— Tetїana 🇺🇦 (@Tetianausua) March 3, 2024