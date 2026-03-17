Εκρήξεις σημειώνονται στην Τεχεράνη σκορπίζοντας ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας του Ιράν ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει σχεδόν όλη την πόλη από το ανατολικό έως το δυτικό της κομμάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, η Τεχεράνη δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις από το Ισραήλ, κοντά στο συγκρότημα του Παλατιού Σαανταμπάντ, σύμφωνα με το AlJazeera.

 

 

 

 

 

Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

 

 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Εκρήξεις στην Τεχεράνη #ισραηλινή επίθεση