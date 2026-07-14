Σε εξέλιξη βρίσκεται η νεότερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με τις πρώτες αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε στρατηγικής σημασίας περιοχές να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου για άμεση ανάληψη δράσης.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν με έκτακτα δελτία πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και στο τουριστικό και εμπορικό νησί Κις στον Περσικό Κόλπο.

Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες έχουν εξαιρετική γεωστρατηγική σημασία, καθώς βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με τα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM επιβεβαιώνει τις επιδρομές

Σχεδόν ταυτόχρονα με τις αναφορές των ιρανικών μέσων, η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε επίσημα ότι εξαπέλυσε ένα νέο, ισχυρό κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, ενεργώντας κατόπιν άμεσης εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε επίσημη δήλωσή της στην πλατφόρμα «X», η CENTCOM ξεκαθάρισε τον σκοπό των επιχειρήσεων: «Αυτά τα πλήγματα θα συνεχίσουν να επιφέρουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και θα υποβαθμίσουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και στην εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ».