Ισχυρές εκρήξεις ταρακούνησαν ακίνητα στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

🚨BREAKING: An Iranian drone has struck the Dubai International Financial Centre in the UAE. pic.twitter.com/RtVztaEDGX — LUNAHOLM NEWS (@Lunaholm_news) March 13, 2026

Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτήριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.

Ζημιές υπέστη ένα κτήριο στο κέντρο του Ντουμπάι όταν θραύσματα από αναχαιτισμένη εναέρια επίθεση έπεσαν στην πρόσοψή του, σύμφωνα με το κυβερνητικό γραφείο Τύπου των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι τα θραύσματα προήλθαν από επιτυχημένη αναχαίτιση εναέριας απειλής από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας. Το περιστατικό προκάλεσε περιορισμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ έχουν αναχαιτίσει περισσότερα από 1.500 ιρανικά drones και σχεδόν 300 πυραύλους από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την πτώση drone κοντά στη χρηματοοικονομική συνοικία της πόλης, γεγονός που οδήγησε ορισμένες εταιρείες να απομακρύνουν προσωρινά προσωπικό από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.