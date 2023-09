Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, όπου νωρίτερα ήχησαν σειρήνες για ρωσική αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται μαρτυρίες από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως ενημερώθηκε για έκρηξη στη συνοικία Νταρνίτσκι, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Απηύθυνε επίσης έκκληση στους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να παραμείνουν στα καταφύγια.

The sound of several Kh-101 cruise missiles in the Kiev region.

There is an arrival in the capital, one of the areas is without power. pic.twitter.com/14QAhMi3zB

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 21, 2023

