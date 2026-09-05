Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ότι τα ξημερώματα σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο της χώρας.

Ειδικότερα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι εκρήξεις έγιναν αντιληπτές από τον ανταποκριτή του αλλά δεν ήταν ορατός καπνός, ενώ το ειδησεογραφικό πρακτορείο SNN υποστήριξε ότι «ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο τέθηκε στο στόχαστρο των ΗΠΑ» κοντά στο νησί. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Αμερικανούς ή Ιρανούς αξιωματούχους.

Το κρατικό πρακτορείο Nournews επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τοπικές πηγές ότι ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος κοντά στο Χαργκ από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από αμερικανικές δυνάμεις.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησαν εκ νέου την περασμένη Κυριακή με αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, καθώς ο μεταξύ τους πόλεμος συμπλήρωσε τους έξι μήνες. Τα αμερικανικά χτυπήματα προκάλεσαν επιθέσεις αντιποίνων από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζουμε πως το Ιράν δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έπληξαν το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διαμηνύοντας ότι θα εκδικηθεί τον θάνατο αμάχων σε γάμο, για τον οποίο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν επίσης να μάχονται για τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, με το Ιράν να αποκλείει τη διέλευση πλοίων και την Ουάσινγκτον να διατηρεί αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Πηγή: Reuters