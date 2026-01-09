Μια έκρηξη που σχεδόν στιγμάτισε τη ζωή της Nozza Usmanova, την ημέρα που γιόρταζε τα γενέθλιά της, στην πόλη Μπουχάρα του Ουζμπεκιστάν, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Όλα ξεκίνησαν με μια χαρούμενη έκπληξη από φίλους, που της έφεραν μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο και μια τούρτα. Όμως, το κερί που άναψε για να σβήσει αργότερα, ήρθε σε επαφή με ένα από τα μπαλόνια που περιείχαν υδρογόνο και με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί μια τρομακτική έκρηξη.

Αμέσως μετά τον χαιρετισμό των καλεσμένων, και ενώ η Nozza σβήνει με χαρά τα κεριά της τούρτας, οι καυτές άκρες των πυροτεχνημάτων άγγιξαν το μπαλόνι, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση φωτιάς, που κατακλύζει την είσοδο του καταστήματος, όπου γινόταν η γιορτή.

Η στιγμή που όλα αλλάζουν σε δευτερόλεπτα

Η Nozza, σοκαρισμένη και χωρίς να καταλάβει αμέσως τι είχε συμβεί, δήλωσε: «Ήταν τόσο γρήγορο, δεν ξέρω πώς κατάφερα να ξεφύγω από αυτό». Οι φλόγες έπληξαν το χώρο, με την εορτάζουσα και τους καλεσμένους της, να τρέχουν πανικόβλητοι έξω από το κτήριο. Ευτυχώς, η φωτιά κράτησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και κανείς δεν τραυματίστηκε, αν και το περιστατικό έσπειρε το φόβο και τον πανικό σε όλους.

Οι κίνδυνοι του υδρογόνου στα μπαλόνια

Το υδρογόνο, το αέριο που χρησιμοποιείται συχνά σε μπαλόνια για πάρτι, είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες εκρήξεις όταν έρθει σε επαφή με σπινθήρες ή φλόγες. Αν και δεν είναι τοξικό, το υδρογόνο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και ακόμη και θανάτους σε περίπτωση έκρηξης. Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι η καταστροφή του αερόπλοιου Hindenburg, όταν το υδρογόνο που χρησιμοποιούνταν για να το φουσκώσουν προκάλεσε την καταστροφή του σε λιγότερο από 1 λεπτό, με 35 θύματα.

Πλέον, αρκετές χώρες, όπως η Βρετανία, έχουν απαγορεύσει τη χρήση υδρογόνου σε μπαλόνια, λόγω της επικινδυνότητάς του, αφού το αέριο μπορεί να προκαλέσει καταστροφές με την παραμικρή σπίθα.

Πραγματικό θρίλερ στο πάρτι

Η τραυματική στιγμή καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, όταν η Nozza ανάβει το κερί στην τούρτα της και αμέσως η φωτιά αναπηδά στις φλόγες, προκαλώντας την έκρηξη των μπαλονιών γύρω της. Η εικόνα είναι τρομακτική: οι φλόγες τυλίγουν την είσοδο του καταστήματος και η Nozza παρασύρεται από τις φλόγες, ενώ ακούγονται φωνές πανικού από τους καλεσμένους που τρέχουν να σωθούν.

Παρά το σοκ και την τρομακτική κατάσταση, η Nozza δήλωσε: «Είναι μεγάλη ανακούφιση το γεγονός ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξε ζημιά. Ωστόσο, το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο τους κινδύνους που ενέχει η χρήση εύφλεκτων υλικών σε τέτοιες περιστάσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στις επιλογές των διακοσμητικών στοιχείων σε γιορτές».

Με το περιστατικό αυτό να έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση υδρογόνου σε μπαλόνια μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, ειδικά όταν συνοδεύεται από πυροτεχνήματα ή άλλες πηγές φλόγας. Η εμπειρία της Nozza, αν και καταλήγει χωρίς τραυματισμούς, μας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστος μπορεί να είναι ο χαρούμενος εορτασμός σε λίγα δευτερόλεπτα.