Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λάγκος προς το Πορτ Χάρκουρτ, όταν ο ένας από τους δύο κινητήρες του αεροσκάφους εξερράγη εν πτήσει, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Η ζημιά στον κινητήρα του αεροσκάφους

Στο βίντεο που κατέγραψαν κάποιοι επιβάτες αποτυπώνεται η δραματική στιγμή, όπου η αριστερή μηχανή του Boeing 737 διαλύεται, ενώ το αεροσκάφος συνέχιζε να πετά. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 80 άνθρωποι, με τις κραυγές αγωνίας να ακούγονται καθαρά στο υλικό, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκλονιστικό βίντεο:

 

Τεράστια βλάβη

 

 

 


Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και το Συμβούλιο Διερεύνησης Ασφάλειας της Νιγηρίας, οι επιβάτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο από την αριστερή πλευρά, λίγο πριν την αναγκαστική προσγείωση στο Μπενίν.

 


Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, το αεροσκάφος υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Κλιμάκιο ερευνητών μεταβαίνει στο Μπενίν, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία, να πάρει καταθέσεις από το πλήρωμα και τους επιβάτες, καθώς και να ανακτήσει τα δεδομένα της πτήσης και τις καταγραφές συνομιλιών από το μαύρο κουτί στο πιλοτήριο.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε τη συγγνώμη της προς τους επιβάτες για την αναστάτωση, διαβεβαιώνοντας τους, ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί

