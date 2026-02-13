Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λάγκος προς το Πορτ Χάρκουρτ, όταν ο ένας από τους δύο κινητήρες του αεροσκάφους εξερράγη εν πτήσει, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Στο βίντεο που κατέγραψαν κάποιοι επιβάτες αποτυπώνεται η δραματική στιγμή, όπου η αριστερή μηχανή του Boeing 737 διαλύεται, ενώ το αεροσκάφος συνέχιζε να πετά. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 80 άνθρωποι, με τις κραυγές αγωνίας να ακούγονται καθαρά στο υλικό, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκλονιστικό βίντεο:

Another view of today´s B-737 uncontained #1 engine failure over Nigeria. They were very lucky that they landed safely. Debris went so far that they actually hit the tail. The aircraft involved was a B-737 [Reg. 5N-MJF] was operating as Arik Air flight WP740 from Lagos to Port… pic.twitter.com/RIKSIkThnC — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 11, 2026

An Arik Air Boeing 737-7GL carrying at least 80 passengers made an emergency landing in Nigeria on February 11 after experiencing engine failure during a domestic flight from Lagos to Port Harcourt. The aircraft diverted and landed safely at Benin Airport pic.twitter.com/758Cfuzwr8 — TRT World (@trtworld) February 12, 2026

Thank you lord for hearing our cries, we boarded an Arik Air flight from Lagos to Port Harcourt and i dont really knew what happened our engine made a disturbing sound and failed the pilot had to make an emergency landing in Benin. pic.twitter.com/5e03wyX54w — E50 exchange (@E50EXCHANGE) February 11, 2026



Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και το Συμβούλιο Διερεύνησης Ασφάλειας της Νιγηρίας, οι επιβάτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο από την αριστερή πλευρά, λίγο πριν την αναγκαστική προσγείωση στο Μπενίν.

Nuevo video sobre el daño del motor del Boeing 737-700 de Arik Air, ocurrido hoy en Nigeria. Según el sitio The Aviation Herald, el avión sufrió un daño severo en el motor #1. Cómo es el procedimiento para resolver esa falla ? Hilo 🧵➡️ pic.twitter.com/RXhHNV89nA — GaboAir (@GaboAir) February 11, 2026



Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, το αεροσκάφος υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Κλιμάκιο ερευνητών μεταβαίνει στο Μπενίν, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία, να πάρει καταθέσεις από το πλήρωμα και τους επιβάτες, καθώς και να ανακτήσει τα δεδομένα της πτήσης και τις καταγραφές συνομιλιών από το μαύρο κουτί στο πιλοτήριο.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε τη συγγνώμη της προς τους επιβάτες για την αναστάτωση, διαβεβαιώνοντας τους, ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση του συμβάντος.