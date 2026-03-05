Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (5/3) τα ξημερώματα, κοντά σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κουβέιτ. Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό, που σημειώθηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Μουμπάρακ Αλ Καμπίρ, στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με τον πλοίαρχο ενός αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου, ακούστηκε και έγινε ορατή μια ισχυρή έκρηξη στην πλευρά του λιμένα του πλοίου. Λίγο αργότερα παρατηρήθηκε ένα μικρό σκάφος να απομακρύνεται από την περιοχή.

The United Kingdom Maritime Trade Office has just published a new advisory about a suspected attack on a merchant ship in the Northern Persian Gulf 30NM southeast of Mubarak Al Kabeer, Kuwait. The ship reported a large explosion on the port (left) side of the ship and a visible… pic.twitter.com/mvmqWra6kQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026



Η έκρηξη προκάλεσε διαρροή πετρελαίου από δεξαμενή φορτίου, γεγονός που ενδέχεται να έχει περιβαλλοντικές συνέπειες, ενώ αναφέρθηκε και εισροή υδάτων στο πλοίο.

Παρά τις ζημιές, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της UKMTO. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης.