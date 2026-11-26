Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για έκρηξη σε μικρή απόσταση από δεξαμενόπλοιο στον θαλάσσιο χώρο 50 ναυτικά μίλια (σ.σ. σχεδόν 93 χιλιόμετρα) δυτικά από το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπηρεσίας, το πλοίο δεν υπέστη ζημιά, το πλήρωμά του είναι σώο και ασφαλές και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.