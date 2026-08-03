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Έκρηξη σημειώθηκε χθες Κυριακή σε μικρή απόσταση από πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές σήμερα η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι το πλήρωμα «άκουσε έκρηξη πολύ κοντά στο σκάφος», πάντως «το πλοίο και το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι σώα». Δεν διευκρινίστηκε η αιτία της έκρηξης, που σημειώθηκε 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά από την πόλη Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν.
UKMTO ADVISORY 103-26
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— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) August 2, 2026