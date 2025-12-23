Έκρηξη σημειώθηκε στις 16 Ιανουαρίου, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του πυραύλου Starship από το Τέξας.

Για περίπου 50 λεπτά έπεφταν τα φλεγόμενα υπολείμματα του πυραύλου της Space X στην ατμόσφαιρα. Την ίδια στιγμή, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προσπαθούσαν να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από το επικίνδυνο σημείο που έπεφταν τα υλικά αυτά.

Αρχικά ένα αεροσκάφος της JetBlue, το οποίο κατευθυνόταν προς το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, τέθηκε σε αναμονή.

Όταν τελικά ξεκίνησε, προέκυψε από καταγεγραμμένες συνομιλίες, ότι οι πιλότοι του αεροσκάφους είχαν ενημέρωση ότι θα έφεραν οι ίδιοι ευθύνη αν συνέχιζαν την πτήση, εξαιτίας των επικίνδυνων διατημικών συντριμμιών.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Τελικά, μαζί με ένα αεροσκάφος της Iberia και ένα ιδιωτικό τζετ, οι πιλότοι δήλωσαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καυσίμων και διέσχισαν προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Συνολικά κινδύνεψαν 450 επιβάτες. Ευτυχώς, όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Τα έγγραφα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), όμως καταγράφουν ότι η κατάσταση εξελίχθηκε σε «εν δυνάμει κίνδυνο ασφάλειας». Ο φόρτος εργασίας για του ελεγκτές ήταν αυξημένος και τα περιστατικά άκρως επικίνδυνα.

Σημειώνεται, πως είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η ίδια η Space X δεν ειδοποίησε την FAA μέσω της προβλεπόμενης γραμμής έκτακτης ανάγκης για την αποτυχία της εκτόξευσης του πυραύλου.

Οι ελεγκτές αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο από τα συντρίμμια στον ουρανό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Αμέσως μετά το περιστατικό, η Ομοσπονδία Υπηρεσίας Αεροπορίας συγκρότησε επιτροπή ειδικών προκειμένου να επανεξετάσουν το ζήτημα. Η εσωτερική αυτή αξιολόγηση ανεστάλη τον Αύγουστο, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα.

Τέτοιου είδους διαδικασίες της υπηρεσίας προβλέπουν ολοκλήρωση ελέγχων όταν εντοπίζονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς οι εκτοξεύσεις πυραύλων αυξάνονται ολοένα και περισσότερο.

Η FAA εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα εποπτεύει 200 έως 400 εκτοξεύσεις ή επανεισόδους ετησίως, έναντι λίγων δεκάδων στο παρελθόν.

Πηγή: La Reppublica