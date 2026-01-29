Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας το βράδυ της Πέμπτης, καθώς σημειώθηκε έκρηξη στο διυλιστήριο TURPAS στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, η εταιρεία ενημερώνει ότι όλα είναι υπό έλεγχο και η λειτουργία του διυλιστηρίου συνεχίζεται κανονικά.

#SONDAKİKA | TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİNDE PATLAMA 📌Patlamada, can kaybı ve yaralanan olmadı. 🎙️Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı. pic.twitter.com/ZdDFSn0CRO — A Haber (@ahaber) January 29, 2026

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

«Στο διυλιστήριο μας στην Ιζμίτ, περίπου στις 21:30 απόψε, σημειώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή των δεξαμενών, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις τεχνικές ομάδες ασφαλείας μας. Κανένας από τους συναδέλφους μας δεν έχει επηρεαστεί. Οι λειτουργίες μας συνεχίζονται κανονικά. Ενημερώνουμε το κοινό».

TÜPRAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ “İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır.

Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal… https://t.co/qlw67ToOUo — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 29, 2026

Με πληροφορίες από Sabah