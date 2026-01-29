Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας το βράδυ της Πέμπτης, καθώς σημειώθηκε έκρηξη στο διυλιστήριο TURPAS στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, η εταιρεία ενημερώνει ότι όλα είναι υπό έλεγχο και η λειτουργία του διυλιστηρίου συνεχίζεται κανονικά.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

«Στο διυλιστήριο μας στην Ιζμίτ, περίπου στις 21:30 απόψε, σημειώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή των δεξαμενών, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις τεχνικές ομάδες ασφαλείας μας. Κανένας από τους συναδέλφους μας δεν έχει επηρεαστεί. Οι λειτουργίες μας συνεχίζονται κανονικά. Ενημερώνουμε το κοινό».

 

Δείτε βίντεο

Με πληροφορίες από Sabah

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #διυλιστήριο #έκρηξη #Τουρκία