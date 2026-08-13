Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Κολεφέρο, προάστιο της Ρώμης, όπου σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel.

H έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε ενώ στην περιοχή είχαν μόλις φτάσει άνδρες και γυναίκες της δημοτικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για τραυματίες.

Η συγκεκριμένη βιομηχανία παράγει πολεμοφόδια για τον στρατό και το ναυτικό. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε, σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών.

💥🇮🇹Gran explosión tras un incendio en una planta de municiones en Italia Un incendio seguido de una explosión se registró este jueves en una planta de municiones ubicada en el municipio italiano de Colleferro, en la ciudad metropolitana de Roma Capital. pic.twitter.com/Bf3byYBgSD — Sepa Más (@Sepa_mass) August 13, 2026

Ο ισχυρότατος θόρυβος που προκλήθηκε, ακούσθηκε από τους οδηγούς του αυτοκινητόδρομου Α1 και από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Ρώμη.