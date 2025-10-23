Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο στα Ουράλια Όρη που παράγει πυρομαχικά και όπλα για τον στρατό άφησε πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς, σύμφωνα με αναφορές.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν εκρήξεις και μια πύρινη σφαίρα στο στρατιωτικό εργοστάσιο Plastmass στο Κοπέισκ, κοντά στην πόλη Τσελιάμπινσκ.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξέι Τέκσλερ δεν διευκρίνισε ποιο ακριβώς εργοστάσιο επλήγη, αλλά επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών. Το πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Russian officials say at least 4 workers died in an explosion (caused by Ukrainian drones, as per Russian military bloggers) at an ammunition plant in Kopeysk near Chelyabinsk. That’s almost in Siberia, more than 1,000 miles from Ukraine. pic.twitter.com/mnOu0MqKzJ

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 22, 2025