Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο στα Ουράλια Όρη που παράγει πυρομαχικά και όπλα για τον στρατό άφησε πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς, σύμφωνα με αναφορές.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν εκρήξεις και μια πύρινη σφαίρα στο στρατιωτικό εργοστάσιο Plastmass στο Κοπέισκ, κοντά στην πόλη Τσελιάμπινσκ.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξέι Τέκσλερ δεν διευκρίνισε ποιο ακριβώς εργοστάσιο επλήγη, αλλά επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών. Το πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την έκρηξη, αλλά ο Τέκσλερ τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για επίθεση με UAV».

Το γεγονός έγινε αιτία να κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους και οι ερευνητές λένε ότι έχουν ξεκινήσει «ποινική έρευνα» για την έκρηξη.

Ο Τέκσλερ είπε ότι η πυρκαγιά στο Κοπέισκ είχε ήδη σβήσει.

Οι αρχές κάνουν λόγο και για αγνοούμενους, καθώς τμήματα του εργοστασίου καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, με τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να επιχειρούν ασταμάτητα μέσα στα συντρίμμια και την πληροφόρηση. Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν τεράστια καταστροφή.

