Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο στα Ουράλια Όρη που παράγει πυρομαχικά και όπλα για τον στρατό άφησε πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς, σύμφωνα με αναφορές.
Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν εκρήξεις και μια πύρινη σφαίρα στο στρατιωτικό εργοστάσιο Plastmass στο Κοπέισκ, κοντά στην πόλη Τσελιάμπινσκ.
Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξέι Τέκσλερ δεν διευκρίνισε ποιο ακριβώς εργοστάσιο επλήγη, αλλά επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών. Το πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Russian officials say at least 4 workers died in an explosion (caused by Ukrainian drones, as per Russian military bloggers) at an ammunition plant in Kopeysk near Chelyabinsk. That’s almost in Siberia, more than 1,000 miles from Ukraine. pic.twitter.com/mnOu0MqKzJ
— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 22, 2025
Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την έκρηξη, αλλά ο Τέκσλερ τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για επίθεση με UAV».
Το γεγονός έγινε αιτία να κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους και οι ερευνητές λένε ότι έχουν ξεκινήσει «ποινική έρευνα» για την έκρηξη.
‼️‼️🇺🇦🔥🔥🇷🇺 In Kopeysk near Chelyabinsk, there was an explosion at the “Plastmas” factory, which produces ammunition for barrel artillery, naval artillery, tanks, and self-propelled guns
See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/NucKg3OCUm
— Visioner (@visionergeo) October 22, 2025
Ο Τέκσλερ είπε ότι η πυρκαγιά στο Κοπέισκ είχε ήδη σβήσει.
Οι αρχές κάνουν λόγο και για αγνοούμενους, καθώς τμήματα του εργοστασίου καταστράφηκαν ολοσχερώς.
🇷🇺🇺🇦 A powerful explosion hit Russia’s “Zavod Plastmass” military plant in Kopeysk, Chelyabinsk region, causing a massive fire. pic.twitter.com/KtINhm7rpM
— Defence Index (@Defence_Index) October 22, 2025
Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, με τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να επιχειρούν ασταμάτητα μέσα στα συντρίμμια και την πληροφόρηση. Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν τεράστια καταστροφή.
Chelyabinsk region, Russia ❗
💥💨 Picture of the aftermath! The “Plastmass” military factory after the explosion which occured yesterday evening. The Investigative Committee has opened a criminal case.
According to the investigation, in the evening of October 22, 2025, on the… pic.twitter.com/0Gm3KOoEBO
— LX (@LXSummer1) October 23, 2025
