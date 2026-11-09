Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο φως για την ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της HABAŞ στην Αλίαγα της Σμύρνης, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πλέον ότι υπάρχουν τραυματίες εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες που επικαλείται το Ege Postası, τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι φέρεται να έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για εργαζομένους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στις εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ή την κατάσταση της υγείας τους.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση στις εγκαταστάσεις

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 11:30 τοπική ώρα, ενώ αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά και πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ομάδες έρευνας και διάσωσης, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν διαφορετικές πληροφορίες για το ακριβές σημείο στο οποίο έγινε η έκρηξη. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για το τμήμα ψευδαργύρου του εργοστασίου, ενώ άλλες αναφέρουν εγκατάσταση πλήρωσης διοξειδίου του άνθρακα της HABAŞ. Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει επισήμως σε ποιο ακριβώς τμήμα σημειώθηκε το περιστατικό.

Άγνωστα ακόμη τα αίτια

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ενημέρωση για το τι προηγήθηκε.

Οι πρώτες εικόνες από την περιοχή δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια αντιμετώπισης της φωτιάς.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για νεκρούς, ενώ αναμένεται ανακοίνωση των αρμόδιων τουρκικών Αρχών για τον τελικό αριθμό των τραυματιών και την έκταση των ζημιών.