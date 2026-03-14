Έκρηξη έγινε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, με τη δήμαρχο της ολλανδικής πρωτεύουσας να περιγράφει το περιστατικό αυτό, ως μία στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

«Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένη καταστροφή», δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP. Δεν υπάρχουν αναφορές σε θύματα.

Η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες που φαίνεται να δείχνει το άτομο που πυροδότησε τα εκρηκτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα εβραϊκά σχολεία και ιδρύματα έχουν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε συναγωγές στο Ρότερνταμ και στη Λιέγη του Βελγίου.