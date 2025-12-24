Για έκρηξη αερίου σε γηροκομείο λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια έκαναν λόγο οι τοπικές Αρχές, την Τρίτη (23/12), προσθέτοντας ότι όπως όλα δείχνουν στο κτήριο βρίσκονται παγιδευμένοι άνθρωποι.

Τι λένε οι Αρχές

Ειδικότερα, αξιωματούχοι της κομητείας Μπακς ενημέρωσαν για μια έκρηξη πριν από τις 3 το μεσημέρι, στο γηροκομείο Σίλβερ Λέικ στην περιοχή Μπρίστολ, περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Sean Cosgrove, έκανε λόγο για τραυματισμούς αλλά σημείωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για θανάσιμους τραυματισμούς. «Περισσότερες λεπτομέρειες είναι ακόμα άγνωστες», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι υπήρξε διαδικασία εκκένωσης των ενοίκων από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τους παρευρισκόμενους και το προσωπικό.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα»

«Είδα καπνό και είδα το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο να είναι πυροσβεστικά οχήματα ή ασθενοφόρα από όλη την πόλη, από παντού», είπε η Τίνα Ντέιβις, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Πενσυλβάνια, της οποίας η περιφέρεια περιλαμβάνει την εγκατάσταση και πλησίασε τον τόπο του συμβάντος με το αυτοκίνητό της.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα», δήλωσε η Ρουθ Μίλερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πενσυλβάνια.

Με πληροφορίες από Associated Press

