Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (2/7) το απόγευμα στο κέντρο της Δαμασκού.

Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αρχές ασφαλείας και τα σωστικά συνεργεία της συριακής πρωτεύουσας.

Οι πρώτες αναφορές από το σημείο κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, καθώς και για εκτεταμένες υλικές ζημιές στον χώρο της καφετέριας αλλά και σε παρακείμενα κτήρια.

Ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στην περιοχή για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία γύρω από το σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για εσκεμμένη ενέργεια.