Έκρηξη σε πρατήριο βενζίνης σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής, 4 Ιουλίου, στις 8 τοπική ώρα, στην περιοχή Πρενεστίνο της Ρώμης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι. Τρεις από αυτούς φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν τραυματιστεί 10 πυροσβέστες, αστυνομικοί και εργαζόμενοι στις πρώτες βοήθειες. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 21 τραυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ανεφοδιαζόταν με καύσιμα το πρατήριο βενζίνης. Ο θόρυβος από αυτή ακούστηκε σε πολλές περιοχές της ιταλικής πρωτεύουσας.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανά κτήρια και σε αποθήκη των δικαστηρίων και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η εταιρεία δημόσιων μεταφορών της Ρώμης, Atac, ανακοίνωσε ότι έκλεισε τον κοντινό σταθμό του μετρό «Teano» σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας.

BREAKING: New video shows the moment of the gas depot explosion in Rome, Italy, injuring several police officers, firefighters and passer-by. pic.twitter.com/OuLYImVArD

— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025