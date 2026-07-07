Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έχουν τεθεί οι δυνάμεις ασφαλείας στη Δαμασκό, μετά από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης 07/07 σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο συριακή πηγή ασφαλείας, το περιστατικό προκλήθηκε από τη συντονισμένη έκρηξη σειράς εμπρηστικών μηχανισμών στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το κατάλυμα της γαλλικής αποστολής. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τα συμβάντα.

Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, καθώς και την προέλευση των μηχανισμών.

Δείτε βίντεο από το καπνό που υψώθηκε στην περιοχή:

Το περιστατικό έρχεται να υπογραμμίσει το ιδιαίτερα εύθραυστο κλίμα για την ασφάλεια στη χώρα, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί μια ιστορική, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη επίσκεψη στη Συρία, καθώς πρόκειται για τον πρώτο δυτικό ηγέτη που επισκέπτεται τη χώρα μετά την πρόσφατη πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα μεταβατική κυβέρνηση.

Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Γάλλο πρόεδρο ήταν ήδη δρακόντεια, με το Παρίσι να κρατά μυστικές τις λεπτομέρειες των μετακινήσεών του μέχρι την τελευταία στιγμή.