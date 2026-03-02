Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα (2/3) στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, κοντά στη Λεμεσό, προκαλώντας συναγερμό στις βρετανικές δυνάμεις, που σταθμεύουν στην Κύπρο. Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ είχε προηγηθεί κήρυξη «κατάστασης ασφαλείας» λόγω σοβαρής απειλής.

BREAKING: 🇨🇾🇮🇷🇬🇧 Explosion near UK base in Cyprus Sources confirm blast with damage and casualties unclear – Daily Mail pic.twitter.com/gYTWbfHVo7 — Megatron (@Megatron_ron) March 1, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για την έκταση των ζημιών. Πηγές αναφέρουν ότι το προσωπικό είχε λάβει σαφείς οδηγίες να απομακρυνθεί από παράθυρα, να καλυφθεί εφόσον χρειαστεί πίσω από ασφαλή σημεία και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας».

An explosion was reported at a British military base in Akrotiri, Cyprus, just hours after Starmer approved the use of UK military bases by the United States for defensive purposes. Personnel and their families were instructed to stay home. #IranWar #cyprus #IsraelIranWar #israel pic.twitter.com/mw6k25r5UT — DEMETRIS HERAKLEOUS (@dherakleous) March 1, 2026

JUST IN – A strong explosion heard a British Royal Air Force base in Cyprus after a “security threat” was reportedly declared — Daily Mail pic.twitter.com/zBLlB8homP — Disclose.tv (@disclosetv) March 1, 2026



Επίσης, όπως αναφέρει η εφημερίδα Cyprus Mail, ο συναγερμός κηρύχθηκε λίγο πριν από την έκρηξη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις περί στοχευμένης απειλής.

Σκιά πολέμου πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή. Η Βρετανία δεν συμμετείχε στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, στα οποία σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ωστόσο, η ένταση έχει κλιμακωθεί δραματικά, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον στόχων σε ολόκληρη την περιοχή.

Την Κυριακή, βρετανικό μαχητικό κατέρριψε ιρανικό drone που κατευθυνόταν προς το Κατάρ, επιβεβαιώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει ενεργά σε αμυντικές επιχειρήσεις για την προστασία συμμάχων και βρετανικών συμφερόντων.

Η απόφαση Στάρμερ και το νομικό πλαίσιο

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό», δηλαδή για την εξουδετέρωση ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων και εκτοξευτών.

In a statement from UK Prime Minister Keir Starmer, the prime minister said that they have acceded to the U.S. request to use British bases in the Middle East and surrounding areas in ongoing strike operations against Iranian bases and missile/drone launchers. pic.twitter.com/d6BnUC0ISc — OSINTdefender (@sentdefender) March 1, 2026



Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει σε επιθετικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση εδράζεται στη «συλλογική αυτοάμυνα» συμμάχων και στην προστασία Βρετανών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κίνηση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και έχει δεσμευθεί να δημοσιεύσει περίληψη της σχετικής νομικής γνωμοδότησης.

Η Κύπρος στο επίκεντρο

Η βάση Ακρωτήρι αποτελεί στρατηγικό κόμβο επιχειρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η όποια στοχοποίησή της, εφόσον επιβεβαιωθεί, σηματοδοτεί ποιοτική αναβάθμιση της απειλής και μεταφέρει το γεωπολιτικό ρίσκο ακόμη πιο κοντά στην Ευρώπη. Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είχε αποκαλύψει ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, χωρίς , όπως είπε, να φαίνεται ότι είχαν ως άμεσο στόχο το νησί.

Το περιστατικό της έκρηξης, ωστόσο, εντείνει τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι βρετανικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο.

Μια εύθραυστη ισορροπία

Με δεκάδες χιλιάδες Βρετανούς πολίτες να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης να παραμένει υπαρκτός, το Λονδίνο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποτροπή και την αποφυγή άμεσης εμπλοκής.

🚨 BREAKING ‘RAF jets have been scrambled amid this escalating situation.’ National Reporter @CDP1882 shares early reports of a loud explosion at RAF Akrotiri, a British military airbase in Cyprus. pic.twitter.com/uYRnkDgtDi — GB News (@GBNEWS) March 1, 2026



Η έκρηξη στο Ακρωτήρι, ανεξαρτήτως της αιτίας της, καταδεικνύει ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον σε απομακρυσμένα μέτωπα. Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται πλέον στην καρδιά μιας κρίσης που απειλεί να ξεπεράσει τα όρια της περιφέρειας και να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.