Μια τεράστια έκρηξη έπληξε την ιρανική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα (620 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Τεχεράνη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η έκρηξη σημειώθηκε σε τμήμα του λιμανιού Shahid Rajaee και προσπαθούμε να σβήσουμε τη φωτιά», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο τον Esmaeil Malekizadeh, ανώτερο αξιωματούχο της Διοίκησης Λιμένων και Ναυτιλίας της Hormozgan.

Ο Mehrdad Hassanzadeh, διευθυντής της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Hormozgan, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να αναφέρει τον αριθμό των τραυματιών.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από την περιοχή της έκρηξης.

Άλλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ζημιές σε κτίρια και οχήματα. Αρκετοί άνθρωποι φαίνονταν επίσης στην περιοχή να ελέγχουν τις ζημιές στις περιουσίες τους.

Το λιμάνι Shahid Rajaei διακινεί κυρίως εμπορευματοκιβώτια και διαθέτει επίσης δεξαμενές πετρελαίου και άλλες πετροχημικές εγκαταστάσεις.

