Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη
Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, κοντά σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, το Κόκκινο Φρούριο, που βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.
Οι εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα, σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.
#BREAKING – Twin car blasts reported near the Red Fort in New Delhi.#RedFort #CarBlast #News pic.twitter.com/kFXNQagYH2
Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.
Μετά την έκρηξη, κηρύχτηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα.
Το Κόκκινο Φρούριο είναι μνημείο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας Μουγκάλ. Βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.
#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/F7jbepnb4F
#BREAKING: Blast in a car reported near Red Fort in New Delhi. Several cars caught in the blast, many people reportedly injured. Delhi Police, Delhi Fire Brigade and Delhi Police Special Cell on the spot. More details are awaited. pic.twitter.com/qFl63hX0fU
Explosion near Red Fort in Delhi’s Lajpat Rai Market, several vehicles caught fire, and many shop windows were shattered! pic.twitter.com/6g74aA3xt9
Location of Delhi explosion near Red Fort. pic.twitter.com/bmXoEu2rxQ
BREAKING: Explosion near Red Fort area in Old Delhi. Explosion near metro station.
Blasts on a day when there has been a major crackdown on terror modules plotting a strike on Delhi.
Details awaited. pic.twitter.com/tELxBP9bBh
