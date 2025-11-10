Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, κοντά σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, το Κόκκινο Φρούριο, που βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα, σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Μετά την έκρηξη, κηρύχτηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι μνημείο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας Μουγκάλ. Βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #έκρηξη #Ινδία #Μνημείο #Νέο Δελχί