Μια ασυνήθιστη και εκτεταμένη υπόθεση παράνομης διακίνησης άγριας πανίδας αποκάλυψαν οι διωκτικές αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα. Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες εντοπίστηκαν επιμελώς στοιβαγμένες μέσα σε κάλτσες, τοποθετημένες στις αποσκευές τριών ταξιδιωτών που είχαν ως τελικό προορισμό τη Γερμανία.

Η σύλληψη και το ασυνήθιστο φορτίο

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη δύο Γερμανών και ενός Πολωνού υπηκόου, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αρμόδιας εθνικής υπηρεσίας προστασίας άγριας ζωής (SERFOR), το κατασχεθέν φορτίο κάλυπτε όλα τα στάδια ανάπτυξης των αρθρόποδων: από αυγά και νεογνά μέχρι πλήρως ανεπτυγμένα ενήλικα δείγματα, συλλεγμένα από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Ακολουθεί σχετικό βίντεο:

Authorities in Peru seized more than 3,000 tarantulas hidden inside socks packed in the suitcases of two German citizens and a Polish citizen who were preparing to board a flight to Germany, officials said. The three individuals were detained and face criminal proceedings, authorities said. — CBS News (@CBSNews) November 5, 2026

Σπάνια είδη και πιθανή εμπλοκή ερευνητή

Όπως επισήμανε η εκπρόσωπος της SERFOR, Κόρα Σουάρεζ, η συλλογή των δειγμάτων δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα στοχευμένης αναζήτησης, καθώς περιλαμβάνει ποικιλίες που δεν έχουν καταγραφεί ακόμη από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Pamphobeteus antinous, ένα αυστηρά προστατευόμενο και απειλούμενο είδος που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ταραντούλες της Νότιας Αμερικής. Επιπλέον, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ένας εκ των συλληφθέντων να αποτελεί διακεκριμένο ειδικό στον τομέα μελέτης των αραχνών.

Το κίνητρο της διακίνησης και οι ποινές

Οι εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ότι τα δείγματα προορίζονταν είτε για ιδιωτικές συλλογές και ερευνητικά εργαστήρια, είτε για τη μαύρη αγορά εξωτικών κατοικιδίων, όπου τα είδη με έντονους χρωματισμούς πωλούνται σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Στο Περού, η νομοθεσία για τη λαθρεμπορία άγριας πανίδας προβλέπει φυλάκιση από 3 έως 5 έτη, ποινή η οποία μπορεί να φτάσει τα 7 έτη όταν πρόκειται για είδη υπό καθεστώς προστασίας.