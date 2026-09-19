Ένας 25χρονος στην Ισπανία συνελήφθη από την Αστυνομία, καθώς φέρεται να κρατούσε κρυμμένη για τουλάχιστον 18 μήνες τη σορό του 71χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Η μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Τορεκαμπαλιέρος, μια μικρή πόλη της Ισπανίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, έντονη δυσοσμία που προερχόταν από κατοικία στην οδό Los Fresnos κινητοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Μπαίνοντας στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Εντόπισαν τη σορό του άνδρα μέσα σε ντουλάπα, τυλιγμένη σε ειδικές σακούλες σιλικόνης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η μυρωδιά από την αποσύνθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο χώρος είχε σφραγιστεί με σιλικόνη ώστε να μην διαφεύγουν οι δυσάρεστες οσμές.

Ο 25χρονος συνελήφθη και αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες που σχετίζονται με την απόκρυψη της τύχης της σορού, αλλά και με την παράνομη είσπραξη των οικονομικών παροχών του πατέρα του. Ο 71χρονος φέρεται να είχε πεθάνει περίπου ενάμιση χρόνο πριν.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έκρυβε τον θάνατο του πατέρα του

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη της υπόθεσης μετά από τηλεφώνημα του ίδιου του 25χρονου σε τοπική εφημερίδα.

Ο νεαρός φέρεται να είπε στους δημοσιογράφους ότι «έκρυβε» τον θάνατο του πατέρα του επί περίπου ενάμιση χρόνο, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 71χρονος έχασε τη ζωή του.

Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να διαπιστωθεί από τη νεκροψία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η σορός έφερε τραύματα ή άλλα σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ηλικιωμένος να πέθανε από φυσικά αίτια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται σοκαρισμένοι από την αποκάλυψη, ενώ ένας εξ αυτών χαρακτήρισε την ιστορία «τρομακτική».

Οι γείτονες περιγράφουν τον 71χρονο ως έναν ιδιαίτερα κοινωνικό άνθρωπο, ο οποίος συνήθιζε να επισκέπτεται το τοπικό μπαρ Patas. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, ενώ όσοι τον γνώριζαν υποστήριξαν ότι πατέρας και γιος έδειχναν να έχουν καλή σχέση.