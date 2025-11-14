Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, Montparnasse.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός εκκενώθηκε με εντολή της αστυνομίας, καθώς ένας άνδρας κυκλοφορούσε με μαχαίρι. Ο συγκεκριμένος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, έπεσαν πυροβολισμοί.

«Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι ένας άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία έβγαλε μαχαίρι. Αστυνομικός στην προσπάθειά του να τον σταματήσει, τον πυροβόλησε», διευκρινίζει η Εισαγγελία του Παρισιού. «Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι του», προσθέτει η Εισαγγελία.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν αρχικά τον άνδρα, όταν τον πυροβόλησαν, εκείνος έπεσε στο έδαφος.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα είναι σοκαριστικά:

Σε αυτό το βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί πάνω από έναν άνδρα που είναι ξαπλωμένος στο δάπεδο.

