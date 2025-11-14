Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, Montparnasse.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός εκκενώθηκε με εντολή της αστυνομίας, καθώς ένας άνδρας κυκλοφορούσε με μαχαίρι. Ο συγκεκριμένος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, έπεσαν πυροβολισμοί.

«Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι ένας άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία έβγαλε μαχαίρι. Αστυνομικός στην προσπάθειά του να τον σταματήσει, τον πυροβόλησε», διευκρινίζει η Εισαγγελία του Παρισιού. «Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι του», προσθέτει η Εισαγγελία.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν αρχικά τον άνδρα, όταν τον πυροβόλησαν, εκείνος έπεσε στο έδαφος.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα είναι σοκαριστικά:

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 14, 2025

Σε αυτό το βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί πάνω από έναν άνδρα που είναι ξαπλωμένος στο δάπεδο.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025

La Police attendait un homme portant un gros sac, il a couru voyant le barrage, il a ensuite refusé d’obtempérer en essayant d’ouvrir son manteau.

Vu le contexte ils n’ont pas pris de risque et lui ont tiré dessus plusieurs fois. pic.twitter.com/uJ3m9Y6O0r — Peluche de combat (@Tracker2Soumis) November 14, 2025

Πηγή: BFMTV